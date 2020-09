Para comemorar o seu centenário, a Mazda veste-se a rigor com o lançamento da série especial “100th Anniversary”. No mercado português, os CX-30, Mazda 3 e MX-5 podem ser encomendados com a “indumentária” de festa mas, para já, apenas foi divulgado o preço do roadster.

O MX-5 “100th Anniversary” é proposto por cerca de 36.860€, valor que não inclui as despesas de legalização, transporte e preparação. Inclui, isso sim, uma série de detalhes diferenciadores e uma lista muito completa de equipamento, pois não só parte do nível Excellence – o que na Mazda é sinónimo de topo de gama – como lhe acrescenta um conjunto de sistemas e de dispositivos que incrementam a segurança, nomeadamente câmara traseira, alerta de atenção do condutor, travagem automática de emergência em cidade (frontal e traseira), bem como o reconhecimento dos sinais de trânsito.

No exterior, os elementos distintivos ficam entregues ao logótipo “100 Years – 1920-2020”, exibido na lateral da carroçaria, que surge num branco pérola em contraste com a capota bordeaux, enquanto os tampões dos cubos das rodas ostentam igualmente o emblema do centenário.

5 fotos

No interior mantém-se a harmonia cromática, com o descapotável a privilegiar o revestimento do piso a alcatifa bordeaux, a cor de eleição também para os estofos dos bancos, em cujo apoio de cabeça se encontra o logótipo “100 Years – 1920-2020”, o mesmo acontecendo com os tapetes.

A dupla branco/bordeaux não foi escolhida ao acaso. Pelo contrário, esta foi uma das conjugações mais apreciadas no R360 Coupé, modelo de 1960 que se impôs pelo seu estilo original e futurista (à época) e pelo facto de montar um motor a quatro tempos acoplado a uma transmissão automática, quando os rivais ainda continuavam agarrados às unidades a dois tempos, bastante mais “gulosas”, ruidosas e fumarentas. Este MX-5“100th Anniversary” presta-lhe homenagem, não só por envergar a mesma combinação de cores, mas por continuar a visar essencialmente o prazer de condução. Sob o capot conta com o bloco 1.5 Skyactiv-G de 132 cv, que anuncia um consumo combinado de 6,3 l/100 km em WLTP, a que correspondem emissões de 142 g/km de dióxido de carbono. Passa pela barreira dos 100 km/h em 8,3 segundos, antes de alcançar a velocidade máxima de 204 km/h.