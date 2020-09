O treinador da equipa principal de futebol do FC Porto, Sérgio Conceição, recebeu esta segunda-feira o Dragão de Ouro para Treinador do Ano, galardão entregue pelo presidente do clube, Pinto da Costa.

O treinador portista venceu o prémio pela segunda vez na carreira, sendo o primeiro a alcançar esse feito no que diz respeito ao futebol.

Sérgio Conceição agradeceu a Pinto da Costa o prémio e afirmou que o FC Porto tem “a hegemonia do futebol nacional”, frisando que é o “clube em Portugal que leva mais alto a bandeira” nas competições europeias.

Quando cheguei aqui em 2017, o clube estava num momento difícil, sob alçada do fair-play financeiro e com ausência de títulos. Hoje, volvidos três anos, podemo-nos orgulhar de termos a hegemonia do futebol nacional e de sermos o clube em Portugal que leva mais alto a nossa bandeira nas provas da UEFA”, começou por dizer o treinador.

Sérgio Conceição salientou a importância de Pinto da Costa para que fosse treinador dos “dragões”.

O meu primeiro agradecimento vai para o presidente, que para muitos na altura apostou num treinador inexperiente e sem palmarés. Obrigado pela oportunidade, numa casa onde os títulos são obrigatoriedade e não uma oportunidade”, disse ainda.

Por outro lado, Pinto da Costa brincou com o facto de este ser o segundo Dragão de Ouro de Sérgio Conceição na categoria de Melhor Treinador.

“É com imensa satisfação que entrego mais uma vez o Dragão de Ouro a Sérgio Conceição. É o segundo que tem, sei que ele tem o objetivo de ganhar tantos Dragões de Ouro como o número de filhos que tem, que são cinco. Espero que seja o segundo de uma série de cinco“, afirmou o presidente do FC Porto na entrega do prémio.

Um desafio de conquistar mais três prémios a que Sérgio Conceição não virou as costas.

“Sempre que o presidente quiser. A partir do momento que ele quiser e esteja aqui, eu estarei sempre com ele e ao lado dele”, disse.

O treinador falou ainda dos prémios recebidos pelos jogadores da sua equipa, nomeadamente Fábio Vieira, João Mário, Pepe e Corona.