O surfista Frederico Morais vai disputar a ronda de eliminação no MEO Euro Cup Surfing, na Ericeira, depois de ficar no segundo lugar na quarta bateria da primeira ronda, assim como Vasco Ribeiro, Henrique Pyrrait e Afonso Antunes.

“Kikas”, o único surfista português que integra o circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), obteve uma pontuação de 12,27 pontos (em 20 possíveis), ficando atrás do espanhol Aritz Aranburu (12,47) e à frente do francês Gatien Delahaye (8,73), saindo da água visivelmente insatisfeito com as notas dadas pelo painel de juízes. “Custa perder quando o julgamento deixa a desejar. Agora não há nada a fazer, há que aceitar a decisão dos juízes”, afirmou à Lusa o atleta de Cascais, garantindo que mantém “o objetivo de ganhar” esta prova especial da WSL, que decorre na Praia de Ribeira d’Ilhas. E reforçou: “Não concordei de todo com a pontuação, mas tenho que apagar isto da cabeça e voltar amanhã [quarta-feira] preparado para vencer”.

Também os outros surfistas lusos vão ter de enfrentar a ronda de eliminação, com Henrique Pyrrait (10,67) e Vasco Ribeiro (9,23) a ficarem na segunda e terceira posições na segunda bateria da primeira ronda, vencida pelo brasileiro Ítalo Ferreira (14,67), atual campeão do mundo. No terceiro “heat”, Afonso Antunes, de apenas 17 anos, ficou no terceiro posto, com 8,84 pontos, atrás do japonês Kanoa Igarashi (12,37) e do francês Maxime Huscenot (12,50), e também vai lutar pela continuidade na prova na repescagem.

Na primeira bateria, a única que não contou com atletas lusos, foi o marroquino Ramzi Boukhiam (14,84) a levar a melhor sobre dois atletas da elite mundial, o brasileiro Jadson André (10,97) e o italiano Leonardo Fioravanti (10,33).

Na ronda de eliminação, Frederico Morais enfrenta Afonso Antunes, num duelo de portugueses na quarta bateria, enquanto Vasco Ribeiro encara Leonardo Fioravanti na segunda bateria e Henrique Pyrrait defronta Jadson André no primeiro “heat”.

O MEO Euro Cup Surfing, que se segue a uma prova semelhante disputada na semana passada em França, não pontua para qualquer competição e tem como principal objetivo proporcionar momentos de competição aos atletas, depois de os circuitos de 2020 da WSL terem sido cancelados por causa da pandemia de Covid-19.