O ruído de um caça a quebrar a barreira do som foi esta quarta-feira confundido com uma grande explosão em Paris, capital de França. As notícias sobre o que parecia ser uma explosão “de origem desconhecida” tiveram fizeram cair a bolsa de valores, por momentos, à medida que muitos perguntavam nas redes sociais o que tinha acabado de acontecer. Em Roland Garros, onde estava a decorrer uma partida de ténis transmitida pela Eurosport, o som da explosão assustou um tenista quando este se preparava para servir, para iniciar um ponto.

Veja o vídeo abaixo, nas imagens da Eurosport.

#BREAKING Large explosion heard in French capital Paris ????| Explosion heard during livestream French Open tennis tournament at Stade Roland Garros in Paris. pic.twitter.com/QrQ6jLBf4N — EHA News (@eha_news) September 30, 2020

A polícia francesa esclareceu, rapidamente, que o som ouvido perto do meio-dia (hora francesa) tinha tido origem num avião que tinha quebrado a barreira do som. “Não houve qualquer explosão. Foi um caça que passou a barreira do som. Não entupam as linhas de emergência“, escreveu a polícia municipal de Paris no Twitter, numa altura em que já havia centenas de entradas na rede social sobre o sucedido.

Un bruit très important à été entendu à Paris et en région parisienne. Il n'y a pas d'explosion, il s'agit d'un avion de chasse qui a franchi le mur du son.

N'encombrez pas les lignes de secours ! — Préfecture de Police (@prefpolice) September 30, 2020

Algumas contas de Twitter seguidas de perto pelos investidores bolsistas também tinham dado a notícia de uma “explosão de origem desconhecida”, o que fez o índice CAC 40 da bolsa parisiense tocar subitamente os valores mais baixos da sessão. Tudo voltou ao normal quando as mesmas contas de Twitter indicaram que não havia qualquer explosão – como já tinha acontecido, aliás, em fevereiro de 2009, quando um avião igual a este – um Rafale – causou o pânico na região de Oise.