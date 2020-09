O vencedor do Booker Prize 2020, que devia ser conhecido a 17 de novembro, vai afinal ser revelado a 19 de novembro para não coincidir com a publicação das memórias do ex-Presidente norte-americano Barack Obama, anunciou a diretora literária da fundação que atribui o prémio.

“Achámos que era infeliz que dois dos mais entusiasmantes eventos literários deste ano — o anúncio do vencedor do Booker Prize 2020 e a publicação das memórias de Barack Obama — calhassem no mesmo dia, então decidimos dar aos leitores dois dias de intervalo”, disse Gaby Wood, citada pela The Bookseller.

A cerimónia da entrega do prémio de ficção em língua inglesa estava agendada para 17 de novembro, o dia em que chega às livrarias Uma Terra Prometia. Será também nesse dia que o livro será publicado em Portugal, pela editora Objetiva.

O anúncio do vencedor costuma ser feito durante um evento organizado no Guildhal, em Londres, com a presença de todos os nomeados mas, devido às restrições atuais, este ano acontecerá digitalmente a partir da Roudhouse, também na capital inglesa. “Detalhes sobre como assistir e participar serão anunciados em breve”, afirmou Gaby Wood.

A edição deste ano dos prémios Booker ter sido marcada por vários adiamentos, sobretudo consequência da pandemia de Covid-19. Depois de a shortlist do galardão de tradução, o International Booker Prize, ter sido anunciada durante o confinamento, a organização decidiu mudar a data do anúncio do vencedor, de maio para final de agosto. Também o anúncio do vencedor do Booker Prize, que geralmente acontece no mês de outubro, foi adiado para novembro, sofrendo agora um segundo adiamento devido às memórias de Obama.

A lista dos seis finalistas do Booker foi anunciada a 15 de setembro e é composta pelos seguintes romances:

The New Wilderness, Diane Cook (EUA). Oneworld Publications; This Mournable Body, Tsitsi Dangarembga (Zimbabué). Faber & Faber; Burnt Sugar, Avni Doshi (EUA). Hamish Hamilton, Penguin Random House; The Shadow King, Maaza Mengiste (Etiópia/EUA). Canongate Books; Shuggie Bain, Douglas Stuart (Escócia/EUA). Picador, Pan Macmillan; Real Life, Brandon Taylor (EUA). Originals, Daunt Books Publishing.

No ano passado, o prémio foi atribuído pela primeira vez a duas obras, a Rapariga, Mulher, Outra, da anglo-nigeriana Bernardine Evaristo, e a Os Testamentos, da canadiana Margaret Atwood.