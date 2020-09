Longe vão os tempos em que os cuidados com a pele eram uma preocupação exclusivamente feminina. Hoje em dia, são vários os homens que não dispensam o seu ritual para com a pele do rosto. E não apenas por uma questão de aprimorada aparência e higiene, mas, essencialmente, por zelar pela saúde daquele que é o maior órgão do nosso corpo.

E para que esse cuidado seja realizado com a devida responsabilidade e eficácia, é essencial perceber que a pele dos homens tem algumas características únicas que implicam ações específicas, principalmente em termos de limpeza e hidratação. Isso implica um conjunto de estratégias e rotinas diárias, bem como a escolha adequada dos produtos de acordo com o que a pele necessita. Dúvidas? Nós explicamos.

Um perfil único e exigente

Entre vantagens e características que apontam para uma maior fragilidade comparativamente com o que acontece no feminino, a pele do homem exige cuidados especiais, nomeadamente devido a uma maior produção de sebo e suor, o que está intimamente relacionado com a ação da testosterona (a hormona masculina por excelência), que, por outro lado, provoca ainda uma elevada dinâmica das glândulas sebáceas e maior produção de óleo.

Outras das características, até visível a olho nu, é o facto de a pele masculina ser mais espessa, o que confere um aspeto mais firme e compacto, mas que, ainda assim, vai sendo contrariado pela ação do colagénio, uma propriedade natural que assegura a hidratação e elasticidade, escondendo as rugas, pelo menos até à terceira década de vida — altura em que as reservas dessa proteína começam a faltar.

Assim, e perante este perfil único da pele masculina, a solução é encontrar produtos, e hábitos, que possam reverter essa fragilidade, nomeadamente através de cremes com reforço hidratante e menor presença de substâncias oleosas, em complemento com um gel de limpeza e esfoliante.

Ameaças ambientais

Um dos maiores inimigos da pele masculina é o sol, e nem mesmo a sua aparente robustez serve de fator protetor. Por isso, recomenda-se a utilização de produtos especialmente concebidos para a pele do homem e que funcionam como uma eficaz barreira protetora e hidratante contra os efeitos UVA/UVB, prevenindo o envelhecimento precoce e o aparecimento de rugas e manchas.

Essa preocupação deve também ser tida em conta pelo contexto socioprofissional que o homem está muitas vezes inserido, o qual expõe a pele ao risco de stress oxidativo provocado por ambientes mais poluídos — nomeadamente em contexto industrial — e pela consequente ação dos radicais livres. Estes são substâncias tóxicas produzidas pelo organismo que, em condições normais, o próprio se encarrega de neutralizar, sendo que essa eficácia depende do cuidado e proteção preventiva por via da utilização de produtos hidratantes.

Barbear perfeito

Outra das ações decisivas para salvaguardar a saúde da pele masculina, principalmente a nível do rosto e pescoço (duas das zonas mais vulneráveis), é optar por formas de barbear que protejam e evitem desconforto, irritação e vermelhidão, e se adaptem às necessidades e especificidades de homens com a pele sensível. Sim, é possível encontrar alternativa às normais lâminas de barbear, cuja ação pode ser extremamente agressiva para a pele.

