O Presidente do Níger, Mahamadou Issoufou, que esta quarta-feira visitou Bissau, capital da Guiné-Bissau, durante cinco horas, prometeu trabalhar a nível das Nações Unidas para o levantamento das sanções impostas a alguns oficiais militares guineenses.

O chefe de Estado nigerino falava numa conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo guineense, Umaro Sissoco Embaló, momentos antes de deixar Bissau de regresso a Niamey.

Questionado sobre o que o Níger poderia fazer em relação a um grupo de 11 oficiais militares guineenses sancionados pelas Nações Unidas desde maio de 2012, na sequência de um golpe de Estado por eles protagonizado, Issoufou prometeu ajudar a resolver a situação.

O levantamento das sanções (aos militares) será uma viragem de página no clima de instabilidade dos últimos anos. Enquanto membro não permanente do Conselho de Segurança, o Níger tudo fará para criar as condições para o levantamento dessas sanções”, disse o líder nigerino.