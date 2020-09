A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Portugal ultrapassou nas últimas 24 horas o marco de 75 mil infetados com o novo coronavírus (SARS-CoV-2) no país. Com 825 novos casos detetados pelas autoridades de saúde ao longo de esta terça-feira — e reportados no boletim divulgado esta quarta-feira pela Direção Geral da Saúde —, há agora registo de 75.542 infeções confirmadas desde a chegada da pandemia a Portugal.

Outro dado relevante do boletim divulgado pela DGS é o facto de ter sido atingido um novo máximo de casos de infeção “ativos” no país, ou seja, de pessoas que estão infetadas em simultâneo e no presente, excluindo-se assim infetados que já morreram e infetados que já recuperaram da doença.

À meia-noite de esta terça-feira para quarta-feira, momento da última contabilização pelas autoridades de saúde, estavam clinicamente dados como atualmente infetados em Portugal mais de 25 mil pessoas — mais especificamente, 25.041.

Mais 825 infetados e mais 8 mortes — o 8º pior dia de sempre

As conclusões podem ser retiradas de mais um boletim diário relativo à evolução da Covid-19 em Portugal, divulgado esta quarta-feira e com dados referentes às 24 horas da véspera.

O boletim identifica mais 825 infetados detetados nas últimas 24 horas, mas também mais oito mortes — o que torna esta terça-feira o quarto dia de setembro com mais casos de infeção confirmados e o oitavo com mais infeções desde a chegada da pandemia a Portugal. Este é, também, o quarto dia deste mês com mais óbitos em 24 horas.

Há ainda registo de mais 337 pessoas dadas como recuperadas ao longo das 24 horas de esta terça-feira.

Das 8 vítimas mortais, 7 eram mulheres. Só 1 das vítimas tinha menos de 80 anos

Das oito vítimas mortais com Covid-19 contabilizadas em Portugal ao longo de esta terça-feira, seis eram da região de Lisboa e Vale do Tejo e duas eram da região Norte.

Sete das oito vítimas mortais — um homem e seis mulheres — tinham idade igual ou superior a 80 anos, de acordo com o boletim da DGS, e uma outra era uma mulher com entre 60 e 69 anos.

Ultrapassado marco de 100 doentes em unidades de cuidados intensivos

No que respeita ao número de internados, entre saídas e novas entradas, o boletim divulgado pela DGS indica que esta terça-feira houve aumentos ligeiros quer no número de hospitalizados quer no número de hospitalizados em unidades de cuidados intensivos.

Face à meia-noite do dia anterior, na passagem de esta terça-feira para quarta-feira estavam internadas em Portugal mais cinco pessoas — o número de internados passou assim a ser 666, nesta última contagem. Já em unidades de cuidados intensivos estavam, nesta última contagem, 105 pessoas — mais seis do que 24 horas.

Havia assim na última contagem mais de 100 pessoas com Covid-19 hospitalizadas em unidades de cuidados intensivos no país, o que não se verificava na véspera.

77% dos novos infetados têm menos de 60 anos

Dos 825 novos infetados, 57 (aproximadamente 7%) são pessoas com 80 anos ou mais, outros 57 (também 7%) têm 70 a 79 anos e 72 (aproximadamente 9%) são pessoas com entre 60 e 69 anos.

Estes números acima significa que 186 novos infetados (23% do total no país) têm 60 anos ou mais e 639 (77%) têm menos de 60 anos.

Os valores permitem perceber que o aumento do ritmo de contágios está a acentuar-se sobretudo em faixas etárias mais jovens, onde risco de desenvolvimento de doença grave e de morte são estatisticamente menores.

Este dado tem, aliás, sido uma das razões apontadas pelos especialistas para que a taxa de mortalidade da Covid-19 nesta segunda grande vaga de infeções seja inferior à que se verificava no pico registado em março e abril.

LVT com quase metade (48%) dos novos casos, Norte com 36%. Subida no Sul

Dos 825 novos casos de infeção com SARS-CoV-2 detetados, quase metade, 398 (48%), foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo e 294 (36%) foram identificados na região Norte.

Já na região Centro foram identificados 82 novos infetados ao longo das 24h de esta terça-feira, enquanto na região Sul foram reportadas mais 41 infeções. Este é o dia de setembro com mais casos detetados no Algarve.

No Alentejo há registo de mais 3 casos confirmados de infeção, menos do que nos Açores — onde foram contabilizados mais 5 casos confirmados — mas mais do que na Madeira, que regista dois novos infetados.