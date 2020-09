A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

O Santuário de Fátima vai marcar círculos no chão do recinto para controlar a afluência de peregrinos nas celebrações do 13 de Outubro, que habitualmente representa a segunda maior enchente do ano depois do 13 de Maio. As medidas adicionais foram anunciadas esta quarta-feira pelo Santuário de Fátima em comunicado, após vários dias de “diálogo com a Direção Geral de Saúde“, e visam “reforçar o Plano de Contingência em tempo de pandemia” que a instituição já tem em vigor.

“Estas medidas adicionais têm como objetivo minimizar o risco de transmissão de infeção da Covid-19 entre os participantes nas celebrações desta peregrinação. A proteção da saúde dos peregrinos e de todos quantos trabalham no Santuário tem sido, de resto, uma preocupação constante do Santuário”, diz a instituição. “Neste sentido, tendo em conta a situação epidemiológica atual, vemo-nos forçados a restringir o acesso dos peregrinos, limitando o número de participantes nas celebrações da peregrinação.”

De acordo com informações enviadas pelo santuário, uma das principais medidas será a marcação de “áreas circulares de ocupação” no chão do recinto do santuário. “Em cada círculo poderá estar apenas um número limitado de pessoas coabitantes”, explica a instituição. No total, o santuário espera ter cerca de 6 mil pessoas no recinto de oração onde vão acontecer as celebrações, com estas áreas circulares dispersas numa área de 48 mil metros quadrados — o que equivale a uma média de uma pessoa por cada 8 metros quadrados.

Além destas marcações, o Santuário de Fátima vai também limitar os pontos de acesso ao recinto a oito entradas controladas — quando, em situações normais, o recinto é de acesso livre a partir de toda a área circundante — e criar corredores para a deslocação dos peregrinos no interior do recinto. As movimentações vão ser controladas por videovigilância, para que os serviços de segurança do Santuário de Fátima e as autoridades possam intervir para controlar “situações de potencial risco”.

A decisão de limitar o recinto do Santuário de Fátima surge depois de uma enchente não planeada na peregrinação de setembro, que obrigou a instituição a fechar o espaço já durante as celebrações, para impedir a entrada de mais peregrinos. Em maio, o santuário tinha organizado a principal celebração do ano sem a presença física de peregrinos, depois de o cardeal António Marto, bispo de Leiria-Fátima, ter dito que não queria ficar para a história como responsável por um surto em Portugal.

No mês passado, a delegada de saúde pública do Médio Tejo, Maria dos Anjos Esperança, tinha afirmado que a peregrinação de outubro devia ser feita sem a presença de peregrinos. Porém, a repetição do cenário de maio foi uma hipótese que o Santuário de Fátima rejeitou desde o início.

As celebrações de outubro vão ser presididas pelo bispo de Setúbal, D. José Ornelas, atual presidente da Conferência Episcopal Portuguesa.

Leia na íntegra as novas regras para a peregrinação do 13 de Outubro, definidas nas negociações entre o Santuário de Fátima e a DGS, para prevenir a disseminação da Covid-19:

É reforçada a sinalética, com informações mais específicas para esta peregrinação e, na divulgação prévia, dar-se-á especial relevo à necessidade de cumprir as regras de segurança que vigoram em tempo de pandemia. Será indicada a necessidade de uso de máscara durante as celebrações, mesmo no espaço aberto do Recinto de Oração;

É feita uma delimitação de alguns espaços de maneira a criar perímetros de segurança e a vedar o acesso a locais suscetíveis de aglomerações.

Para que haja uma uniforme disposição da assembleia no recinto, são criadas, com marcações no solo, áreas circulares de ocupação, devidamente distanciadas. Em cada círculo poderá estar apenas um número limitado de pessoas coabitantes. De acordo com os planos efetuados, estimamos uma presença de cerca de 6.000 pessoas no recinto, numa área útil de 48 000m2, o que equivale a uma média de 8m2 por pessoa.

O acesso ao Recinto de Oração é feito por oito entradas, com diversos meios de controlo. As deslocações no recinto só podem ser feitas nos corredores assinalados. Todos os movimentos são constantemente monitorizados através dos meios de videovigilância, de modo a permitir em tempo real, decisões que sejam necessárias para controlo de situações de potencial risco.

Os peregrinos que desejarem participar nas celebrações da noite do dia 12 e da manhã do dia 13, só poderão entrar no recinto nas entradas devidamente assinaladas, e daí serão conduzidos por acolhedores para as áreas de ocupação de acordo com os critérios estabelecidos e aí deverão permanecer até saírem do Recinto de Oração. Serão estes acolhedores que monitorizarão os espaços de forma a garantir que as vias de circulação fiquem desimpedidas para uma fácil deslocação dos peregrinos.

O fluxo de peregrinos no exterior do Recinto de Oração será gerido pelas forças de segurança, nomeadamente a GNR que, a montante, garantirá o controlo de aproximação às zonas limítrofes do Santuário.