António Lobo Antunes tem um novo romance. Chama-se Diccionario da Linguagem das Flores e tem como personagem principal Júlio Fogaça, membro proeminente do PCP na primeira metade do século XX. O livro vai sair pela Dom Quixote que, em outubro, vai publicar também o novo romance de João Pinto Coelho, Prémio Leya de 2017, Um Tempo a Fingir. No campo da literatura estrangeira, esta editora vai lançar O Professor de Desejo, de Philip Roth, a terceira parte de José e os Seus Irmãos, de Thomas Mann, José no Egito.

Quem também tem um novo romance é João Tordo. Felicidade passa-se em Lisboa, em 1973, na véspera da Revolução. Será publicado pela Companhia de Letras. O Osso do Meio é o novo livro de Gonçalo M. Tavares e será editado pela Relógio d’Água. Pela mesma editora, sairá ainda A Muralha, de Agustina Bessa-Luís. A Antígona vai lançar Os Filhos dos Dias, de Eduardo Galeano.

A Cavalo de Ferro vai editar Menina, da irlandesa Edna O’Brien, autora de Na Floresta, publicado pela mesma editora no ano passado. Este novo trabalho da irlandesa é, tal como Na Floresta, baseado em factos reais, neste caso num artigo de jornal sobre as meninas raptadas pelo Bolo Haram, que serve como ponto de partida para a autora explorar alguns dos seus temas de eleição — a violência contra as mulheres e a misógina. Por esta editora, vai também sair a adaptação de Italo Calvino de Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto, o poeta favorito do escritor.

Mussolini. O Filho do Século, de Antonio Scurati, vai sair no dia 13 deste mês, pela ASA. O livro com perto de 900 páginas, vencedor do Prémio Strega no ano passado, é a biografia ficcionada de um homem que serve para Scurati fazer o retrato de uma época — a da ascensão do fascismo. Apesar de se tratar de um trabalho de ficção, O Filho do Século é baseado em fontes históricas.

A Porto Editora vai lançar Terra Alta, o novo romance do catalão Javier Cercas, e A Axila de Egon Schiele, de André Tecedeiro. Este último reúne toda a poesia publicada do poeta, incluindo disperso, e ainda um livro de inéditos que dá nome ao volume. Serão também de poesia os dois livros que a Assírio & Alvim vai publicar em outubro: o segundo volume da obra poética de António Ramos Rosa e Poemas Dramáticos e Pictopoemas, de Mário Cesariny.

A Livros do Brasil vai lançar O Tempo Dourado, considerado por muitos a obra-prima do japonês Yukio Mishima, Os Pássaros e Outros Contos Macabros, de Daphne Du Maurier, e O Mistério da Escada de Caracol, de Mary Roberts Rinehart (coleção “Vampiro”). Pela Bertrand, vai sair Contos de Grimm para Todas as Idades, do britânico Philip Pullman, autor de Os Reinos do Norte.

A Porto Editora vai publicar no dia 1 de outubro Demasiado e Nunca Suficiente, o livro de Mary L. Trump, sobrinha do atual Presidente dos Estados Unidos da América, sobre Donald Trump e a família Trump. No mesmo dia, esta mesma editora vai também fazer chegar às livrarias Guerra Colonial, de Aniceto Afonso e Carlos de Matos Gomes. A Assírio & Alvim, vai editar Triunfo de Erasmo de Roterdão, de Stefan Zweig.

Pelas Edições 70, vão sair Uma História da Filosofia, de A. C. Grayling, professor na Universidade de Oxford responsável pela organização de cerca de 30 livros de filosofia e outros temas; Epidemias e Sociedade. Da Peste Negra ao Presente, de Frank. M. Snowden, pseudónimo de Andrew Downey Orrick, professor emérito de História e História da Medicina na Universidade de Yale; A Verdade Frágil. O que a Pós-Verdade Faz ao Nosso Mundo Comum, da filósofa francesa Myriam Revault d’Allonnes; e A Nossa Doença. Lições sobre Liberdade a partir de um Diário Hospitalar, de Timothy Snyder, professor de História em Yale.

A Minotauro vai publicar Um Armário Cheio de Sombra, as memórias de infância do poeta espanhol Antonio Gamoneda. Pela Elsinore vai sair Pegadas: Em Busca dos Fósseis do Futuro, de David Ferrier. O livro venceu o Prémio Femina Étranger. Já a Porto Editora vai disponibilizar Contra mim, o livro mais pessoal de Valter Hugo Mãe sobre a sua infância.

O mal sobre a terra. História do grande terramoto de Lisboa, da historiadora brasileira Mary del Priore, autora de uma biografia de D. Maria I, vai sair pela Objectiva. A Desassossego, a chancela de não ficção da Saída de Emergência, vai publicar Madrinhas de Guerra, de Marta Martins Silva. A Antígona vai lançar Sobre a Leitura, de Marcel Proust, originalmente o prefácio que o autor escreveu para a edição em francês de Sesame and Lillies, do inglês John Ruskin. Neste texto, Proust confessa-se um “leitor apaixonado e voraz”, relembrando os livros lidos na adolescência, “à sombra das avelaneiras, nos longos dias de Verão, e às dolorosas interrupções na leitura estival, impostas pelos afazeres do quotidiano”.

A Dom Quixote vai fazer sair António Champalimaud, um Olhar, de Jaime Nogueira Pinto, e a Oficina do Livro António Variações, volume que reúne fotografias inéditas tiradas por Teresa Couto Pinto, agente e fotógrafa do artista entre 1981 e 1984.

A Fábula vai lançar A Alma Perdida, de Olga Tokarczuk, Prémio Nobel da Literatura em 2018, e Joanna Concejo. Pela Nuvem de Tinta, vai sair Contos Arrepiantes da História de Portugal: Descobrimentos Desgraçados, o mais recente título da coleção de Rui Correia e António F. Nabais.

A Texto vai publicar Contos para uma Nova Realidade, um livro de Begoña Ibarrola, com ilustrações de Marisa Morea, com quatro histórias para ajudar os mais novos a lidar com a pandemia do novo coronavírus.