17 migrantes ilegais marroquinos, que chegaram a Portugal em setembro, fugiram do quartel do exército em Tavira, durante a madrugada. Dois já foram detidos, estando já sob vigilância do SEF (Serviços de Estrangeiros e Fronteiras), confirmou a PSP à rádio Observador. Os migrantes estavam à espera de ordem de expulsão.

Na fronteira, está montado um mecanismo, de maneira a controlar as movimentos e a conseguir identificar viaturas, segundo a TVI24.