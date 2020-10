Num ano em que o turismo trava a fundo, um terço de todos os trabalhadores de Albufeira (30,2%), no Algarve, podem ficar no desemprego em dezembro, de acordo com as previsões da Cotec Portugal e da Nova Information Management School (da Universidade Nova de Lisboa), deixando a larga distância o segundo município deste ranking (Mourão, com 23,9%).

A lista, que aponta para 40 concelhos com desemprego superior a 15% — e 12 acima de 20% — no final do ano, tem ainda no top 10 os concelhos de Moura (23,2%), Sines (21,0%), Murça (21,0%), Monforte (21,0%), Lamego (20,7%), Moimenta da Beira (20,6%), Barreiro (20,5%) e Barrancos (20,5%), cinco deles no Alentejo.

Em contraponto, com boas perspetivas, os concelhos de Oleiros (5,3%), Mêda (5,4%), Melgaço (5,4%), Ferreira do Zêzere (5,7%), Alcoutim (5,9%) e Chamusca (5,9%) deverão todos ter um desemprego mensal abaixo dos 6%.

Para o país como um todo, Cotec e Universidade Nova preveem que a taxa mensal de desemprego atinja 10,2% em dezembro, não muito longe do número projetado pelo Governo para todo o ano, de 9,6%, no Programa de Estabilização Económica e Financeira.

Estas previsões sobre o desemprego mensal ao nível dos municípios, que nunca tinham sido feitas, têm em consideração as estimativas já conhecidas para a taxa mensal de desemprego (INE) e os novos desempregados inscritos no IEFP, mas também os indicadores de confiança dos consumidores e de clima económico e até o número de veículos matriculados.

Os dados, disponibilizados na plataforma Covid-19 Insights, mostram ainda que Setúbal deverá ser o distrito em que mais concelhos terão, em dezembro, um desemprego acima de 15%.

Na verdade, mais de metade dos municípios de Setúbal podem ficar nessa circunstância — Sines (21,0%), Barreiro (20,5%), Moita (20,2%), Setúbal (18,4%), Almada (17,0%), Montijo (16,0%) e Seixal (15,8%). Destes, apenas Sines pertence à região do Alentejo e não à Área Metropolitana de Lisboa.

O segundo com mais concelhos nestas circunstâncias é o distrito de Vila Real. Os municípios de Murça (21,0%), Santa Marta de Penaguião (20,0%), Peso da Régua (19,3%), Mesão Frio (19,2%), Alijó (18,7%), e Vila Real (15,0%) deverão todos ficar com desemprego superior a 15% — quase metade dos 14 concelhos do distrito.

Seguem-se ainda, com cinco concelhos, o distrito de Viseu — Lamego (20,7%), Moimenta da Beira (20,6%), Tabuaço (17,1%), Resende (16,4%) e Tarouca (16,3%); o distrito do Porto, com quatro concelhos — Baião (18,7%), Porto (18,3%), Marco de Canaveses (16,0%) e Vila Nova de Gaia (15,9%); e o distrito de Portalegre, também com quatro municípios acima de 15% — Monforte (21,0%), Campo Maior (19,7%), Elvas (18,9%) e Sousel (15,6%).