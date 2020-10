A Câmara Municipal de Torres Novas aprovou a abertura do concurso para a requalificação da EN3, troço entre a Rotunda do Nicho de Riachos e o limite do concelho do Entroncamento, com um valor base de 980.500 euros.

Em comunicado esta quinta-feira divulgado, a autarquia refere que a aprovação saiu da reunião de câmara de quarta-feira, altura em que foi também aprovado o projeto de execução.

A obra vai iniciar-se na rotunda de interseção com a EN 243 (Nicho de Riachos) e termina nas proximidades do limite com o concelho do Entroncamento, junto ao acesso a Casais Castelos, numa extensão de aproximadamente 2.260 metros.

Segundo a autarquia, a via vai beneficiar de obras em todas as ligações, no que diz respeito à pavimentação, geometria e equipamentos de sinalização e segurança, além do alargamento da faixa de rodagem a partir das larguras de bermas disponíveis.

Vão ser ainda criados passeios e ciclovias laterais, será feita a revisão das condições de atravessamento de localidades e criação de melhores condições de circulação, além da desmatação, limpeza de terrenos envolventes e beneficiação de intersecções.

Esta empreitada irá também ligar futuramente os concelhos de Torres Novas e Entroncamento a partir de ciclovia, no âmbito do “Sistema integrado de bicicletas para uso público do Médio Tejo” do Programa Operacional Regional do Centro.