A cantora Cristina Branco inicia na segunda-feira, em Loulé, a digressão de apresentação do seu novo álbum, “Eva”, primeira edição de autor em cerca de 20 anos de carreira, segundo as datas anunciadas hoje pela promotora Arruada.

No dia da República, 05 de Outubro, Cristina Branco canta “Prova de Esforço” e “Mau Feitio”, entre outras canções de “Eva”, no Cineteatro Louletano, na cidade onde Cristina Branco efetuou uma residência artística, em que surgiu este trabalho discográfico. “Eva” foi editado em março último e, em declarações à Lusa, Cristina Branco disse que “é um disco que dá vida à Eva Haussman”, personagem que criou há 15 anos, “para ultrapassar um momento difícil na vida, e, [surge] na sequência [dos álbuns] ‘Menina’ e ‘Branco’, que falam de pessoas”.

Cristina Branco é acompanhada pelos músicos Bernardo Moreira (contrabaixo), Bernardo Couto (guitarra portuguesa) e Luís Figueiredo (piano), coproduores do álbum.

Do Algarve, Cristina Branco segue para Lisboa, onde na próxima quinta-feira sobe ao palco do Capitólio, seguindo depois para Aveiro, onde atua no dia 10, no Teatro Aveirense. No dia 17, é a vez de Famalicão, na Casa das Artes, “num formato de cine-concerto”, e, no dia 24, do Teatro Vila Real, segundo a promotora Arruada.

O novo CD inclui ainda, entre outros temas, “Maria”, “A Doutora” e “Contas de Multiplicar”.

Na criação dos temas, a cantora contou com a colaboração, entre outros, dos músicos Pedro da Silva Martins, Luís José Martins, Sara Tavares, André Henriques, Filho da Mãe, Francisca Cortesão, Filipe Sambado e Kalaf Epalanga.

As canções refletem uma abordagem de novos compositores da música portuguesa, embalados pela toada jazzística dos músicos que acompanham a cantora e a musicalidade que a voz de Cristina Branco imprime à sua música. A cantora tem previsto, depois de Portugal, uma digressão por palcos europeus, segundo a Arruada.