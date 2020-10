Desde 13 de maio que não havia tantos internados com Covid-19

54% dos novos casos são de mulheres

As mulheres representam 54,6% dos novos casos de infeção, segundo o boletim da DGS. Nas últimas 24 horas, foram detetados mais 467 casos no sexo feminino e mais 384 no sexo masculino.

Foi na faixa etária dos 40 aos 49 anos que se registaram mais novos casos — foram 142, o que representa 16,6% do total. Segue-se a faixa etária dos 20 aos 29 anos (126 casos) e dos 30 aos 39 (120). No espetro oposto, a faixa etária com menos novos casos foi a dos 0 aos 9 anos (54) e a dos 60 aos 69 (mais 55 casos positivos). A faixa etária onde se registam mais mortes (acima dos 80) registou 73 novos casos.