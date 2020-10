(Em atualização)

O inspetor da Polícia Judiciária (PJ) que continua a ser ouvido esta quinta-feira em mais uma sessão do julgamento do Football Leaks considerou que a colaboração do arguido Rui Pinto com as autoridades “terá de ir além” da abertura dos discos rígidos. Questionado pela advogada do alegado hacker, Luísa Teixeira da Mota, sobre se a colaboração se “esgotou na abertura dos discos”, o inspetor negou: “Temos condições para ir além disso”.

Ouvido na qualidade de testemunha, o inspetor admitiu ainda que, se o arguido não tivesse aberto os discos, não haveria “grandes avanços” na investigação, nem conseguiu fazer uma estimativa de quanto tempo a PJ demoraria a abri-los:

Podíamos ficar aqui mais uma centúria. Era capaz de ser uma coisa complicada”.

Na passada sessão, de 24 de setembro, José Amador tinha falado da colaboração do alegado hacker com as autoridades. E revelou ao tribunal que a PJ continua sem saber as passwords de acesso aos discos rígidos de Rui Pinto. Isto porque o arguido só aceitou colaborar se fosse ele a introduzir as credenciais de acesso.

Rui Pinto, o principal arguido, responde por 90 crimes — todos relacionados com o facto de ter acedido aos sistemas informáticos e caixas de emails de pessoas ligadas ao Sporting, à Doyen, à sociedade de advogados PLMJ, à Federação Portuguesa de Futebol, à Ordem dos Advogados e à PGR. Entre os visados estão Jorge Jesus, Bruno de Carvalho, o então diretor do DCIAP Amadeu Guerra ou o advogado José Miguel Júdice. São, assim 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen.

Aníbal Pinto, o seu advogado à data dos alegados crimes, responde pelo crime de tentativa de extorsão. Isto porque, segundo a investigação, Rui Pinto terá exigido à Doyen um pagamento entre 500 mil e um milhão de euros para que não publicasse documentos relacionados com a sociedade que celebra contratos com clubes de futebol a nível mundial. Aníbal Pinto, então advogado do hacker, terá servido de seu intermediário. E é por isso que se sentam os dois, lado a lado, em frente ao coletivo de juízes.

O alegado pirata informático esteve em prisão preventiva desde 22 de março de 2019 e foi colocado em prisão domiciliária a 8 de abril deste ano, numa casa disponibilizada pela PJ. Na sequência de um requerimento apresentado pela defesa do arguido, a juíza Margarida Alves, presidente do coletivo de juízes — que está a julgar Rui Pinto e que tem como adjuntos os juízes Ana Paula Conceição e Pedro Lucas — decidiu colocá-lo em liberdade. O alegado pirata informático deixou as instalações da PJ no início de agosto e a sua morada atual é desconhecida.