A GNR de Penafiel, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA), capturou numa casa devoluta daquele concelho do distrito do Porto um macaco-prego, informou esta quarta-feira a autoridade policial.

Após uma denúncia a informar que um macaco se encontrava numa habitação devoluta, os militares deslocaram-se ao local onde, após a localização do animal, entraram em contacto com a veterinária municipal para poderem capturar o mamífero em segurança, que se afastava a cada tentativa de aproximação dos militares, dificultando assim a operação de resgate”, lê-se num comunicado enviado à agência Lusa.

De acordo com a GNR, “devido à falta de segurança das condições da habitação, foi colocada, junto a uma chaminé, uma armadilha de captura de animais com alimentos no seu interior para chamar a atenção, resultando na captura do macaco-prego em segurança”.

Após uma análise ao primata, os peritos constataram tratar-se de um exemplar cebus apella fêmea, não apresentando quaisquer ferimentos, nem possuindo transponder, tendo sido entregue no Zoo da Maia, indica a GNR.