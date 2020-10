(em atualização)

E vão três. No espaço de 13 semanas, Marcelo Rebelo de Sousa encontrou-se com o rei Filipe VI por três ocasiões, não tendo visitado nenhum outro país durante este período. Esta quinta-feira, antes de ambos participaram no Fórum La Toja, na Galiza, o Presidente da República português e o rei tiveram um encontro a sós, tendo chegado no mesmo carro ao Fórum.

O último encontro entre ambos foi a 21 de Julho, a convite do rei, em Madrid. Antes disso, a 1 de Julho, Marcelo esteve em Badajoz, na companhia do primeiro-ministro António Costa, nas cerimónias de reabertura da fronteira entre Portugal e Espanha

Desta vez, o motivo da sua deslocação prende-se com a participação na II Edição do Fórum “La Toja” — Vínculo Atlântico 2020, que decorre na ilha galega com o mesmo nome, e onde o tema da pandemia deverá ser o centro das várias intervenções.

O Fórum La Toja pretende ser “um evento de referência no debate intelectual e académico”, em defesa dos “valores da democracia liberal”, e na primeira edição, no ano passado, contou também com a presença do monarca espanhol. O encontra procura também ter “uma representação equilibrada dos diferentes países que compõem o espaço atlântico” e na edição deste ano, de 1 a 3 de Outubro, contará com participações de dois antigos governantes portugueses. Carlos Moedas e Bruno Maçães irão fazer intervenções sobre a digitalização e o futuro pós-covid.