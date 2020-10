A candidata presidencial Ana Gomes mostrou-se esta quinta-feira “muito honrada” com o apoio político do PAN à sua candidatura e admitiu “muitos pontos de convergência” entre si e os ambientalistas.

“Contactos havidos com o PAN permitiram, efetivamente, identificar muitos pontos de convergência entre ideias do PAN e da minha candidatura”, sublinhou a ex-eurodeputada socialista numa declaração à agência Lusa.

Entre esses pontos Ana Gomes apontou “a necessidade premente de defender o meio ambiente, apoiar a transição climática e melhorar os direitos de pessoas e animais”.

“É sabido que sou militante do Partido Socialista. Mas entendo que é no quadro de uma convergência de ideias mais alargada, com cidadãos, partidos e forças políticas progressistas, que a minha candidatura a Presidente da República se deve situar. Afirmei desde logo esse propósito quando me apresentei, faz hoje precisamente três semanas”, salientou, por outro lado, a diplomata.

Ana Gomes manifestou a convicção de que a estabilidade que todos defendem para Portugal sairá reforçada pela capacidade de a Presidente da República recolher apoios alargados. “Entendo que essa estabilidade, que todos desejamos e ambicionamos para Portugal e para os portugueses, ficará mais reforçada se a Presidente da República tiver a capacidade de acolher e de integrar na sua proposta apoios políticos alargados. É nesse sentido que saúdo e me sinto muito honrada com o apoio do PAN à minha candidatura”, acentuou. A estabilidade política, segundo a candidata, “passa por essa convergência”.

“A Presidência da República tem um papel central na estabilidade do sistema político. Papel central esse que lhe é conferido pela própria Constituição da República Portuguesa, designadamente, em matéria de separação de poderes”, assinalou ainda.

O PAN manifestou esta quinta-feira o apoio público à candidatura de Ana Gomes a Presidente da República na sequência de uma decisão da Comissão Política do partido. É o segundo partido a manifestar o apoio a Ana Gomes, depois do Livre.