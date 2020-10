O novo Programa Nacional de Vacinação, que entra esta quinta-feira em vigor, alarga a vacina da meningite B a todas as crianças e a do HPV aos rapazes e passa a incluir a vacina contra a gastroenterite aguda por rotavírus.

Com estas três alterações, o Programa Nacional de Vacinação (PNV) 2020 alarga “o acesso da população à vacinação”, adianta a Direção-Geral da Saúde (DGS) em comunicado.

Segundo a DGS, a vacina contra doença invasiva por Neisseria meningitidis do grupo B (vacina MenB) é alargada a todas as crianças, sendo administrada aos 2, 4 e 12 meses de idade.

Aplica-se a todas as crianças nascidas a partir de janeiro 2019, que poderão iniciar ou completar o esquema de vacinação adequado à idade, de acordo com a sua história vacinal”, adianta.

Outras das alterações do PNV é o alargamento da vacina contra infeções por vírus do Papiloma humano (vacina HPV) aos rapazes, aos 10 anos, com um esquema vacinal recomendado de duas doses com o intervalo de seis meses.

A vacina será administrada aos rapazes nascidos a partir de janeiro de 2009, que poderão iniciar ou completar o esquema de vacinação adequado à idade, de acordo com a sua história vacinal.

A Direção-Geral de Saúde adverte que as vacinas contra a meningite B e para o HVP adquiridas, entretanto, na farmácia não são alvo de reembolso.

O PNV passa a incluir a vacina contra a gastroenterite aguda por rotavírus (vacina ROTA), sendo administrada a crianças de grupos de risco, a partir de dezembro de 2020. Estes grupos de risco serão definidos em Norma, refere a DGS.

A autoridade de saúde ressalva que, “atendendo ao contexto de pandemia de Covid-19, os serviços de saúde darão prioridade à vacina MenB, uma vez que a maior incidência da doença ocorre nos primeiros dois anos de vida”.

Devido à escassez internacional de vacinas contra HPV e no atual contexto, a DGS adianta que “será dada prioridade à vacinação dos rapazes que nasceram no primeiro semestre de 2009”, que devem aguardar convocatória pelos serviços.

Os rapazes nascidos no segundo semestre de 2009 e no ano de 2010 deverão aguardar para se vacinarem em 2021.