A Rede Expressos vai reforçar a partir de sexta-feira os horários e trajetos “envolvendo praticamente todas as capitais de distrito”, uma medida destinada também a dar resposta às necessidades dos alunos do ensino superior que retomaram as atividades letivas.

Num comunicado esta quinta-feira divulgado, a operadora de transporte rodoviário avançou que Lisboa, Porto, Braga, Bragança, Viana do Castelo, Vila Real, Coimbra, Faro, Aveiro, Guarda e Castelo Branco são algumas das capitais de distrito que vão ver as suas ligações reforçadas.

“A Rede Expressos decidiu reintroduzir muitas das ligações que estavam suspensas desde o início da pandemia, estando gradualmente a repor a rede de transporte existente antes do início do confinamento, em meados de março deste ano”, refere a diretora de Marketing da Rede Expressos, Ana Ravara. Segundo a empresa, o reforço de horários e trajetos coincide com o lançamento da MyRNE, a nova aplicação da Rede Expressos que vai permitir a aquisição de bilhetes, planos de fidelização e gestão de viagens “online”. No âmbito do lançamento da nova aplicação e como forma de premiar a fidelização dos seus clientes, a operadora está a disponibilizar, até ao final do ano, 40.000 bilhetes a cinco euros cada.

A Rede Expressos foi criada em 1995 com o objetivo de assegurar ligações entre várias cidades e vilas portuguesas, e posteriormente alargou a sua atividade a Espanha, passando a deter uma cobertura ibérica. Opera as marcas Rede Expressos, Renex, Mundial Turismo e Citi Express, com 300 destinos nacionais e atuação em 86 cidades.