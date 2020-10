(em atualização)

Fernando Santos anunciou esta quinta-feira a convocatória para o triplo compromisso da Seleção Nacional neste mês de outubro. Portugal defronta Espanha num particular de preparação para as duas jornadas consecutivas da fase de grupos da Liga das Nações, contra França e Suécia, sendo que os jogos contra espanhóis e suecos estão marcados para o Estádio José Alvalade e terão público nas bancadas.

A Seleção Nacional defronta Espanha no próximo dia 7 de outubro (19h45), viaja até Paris para jogar contra a campeã mundial França no dia 10 (19h45), aqui já a contar para a Liga das Nações, e regressa a Lisboa para encontrar a Suécia no dia 14 (19h45), também numa partida da competição onde Portugal surge como detentor do título. De recordar que, no início de setembro, a Seleção venceu nas duas primeiras jornadas da Liga das Nações, contra a Croácia (4-1) e a Suécia (0-2).

Cerca de um mês depois da última convocatória, Fernando Santos faz poucas alterações ao lote de jogadores: saem Domingos Duarte (Granada), André Gomes (Everton) e Gonçalo Guedes (Valencia), entram Rúben Semedo, William Carvalho, Rafa Silva e Daniel Podence. De recordar que este último, apesar de já ter sido convocado anteriormente, nunca se estreou pela Seleção Nacional e ainda aguarda a primeira internacionalização.

As 26 escolhas do selecionador nacional para os três encontros foram então as seguintes:

Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon), Rui Patrício (Wolverhampton), Rui Silva (Granada)

Defesas: João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Wolverhampton), José Fonte (Lille), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), Rúben Semedo (Olympiacos), Mário Rui (Nápoles), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Médios: Danilo Pereira (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton), William Carvalho (Betis), Bruno Fernandes (Manchester United), João Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanches (Lille), Sérgio Oliveira (FC Porto)

Avançados: Daniel Podence (Wolverhampton), Rafa Silva (Benfica), André Silva (Eintracht Frankfurt), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Liverpool), João Félix (Atl. Madrid), Trincão (Barcelona)

De recordar que na última concentração da Seleção, precisamente para os jogos contra a Croácia e a Suécia, Fernando Santos tinha convocado 25 jogadores, a saber: Anthony Lopes, Rui Patrício e Rui Silva; João Cancelo, Nélson Semedo, Domingos Duarte, José Fonte, Pepe, Rúben Dias, Mário Rui e Raphael Guerreiro; Danilo Pereira, Rúben Neves, André Gomes, Bruno Fernandes, João Moutinho, Renato Sanches e Sérgio Oliveira; André Silva, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, João Félix, Gonçalo Guedes, Diogo Jota e Trincão.

Sobre a presença de adeptos nos jogos em Alvalade, Fernando Santos voltou a sublinhar que está de acordo com o regresso progressivo do público aos estádios. “Desde o início que me manifesto em relação a isso. O público é fundamental, a sua presença, por aquilo que traz ao jogo, o ambiente, o apoio, é fundamental. O futebol sem público é futebol na mesma e com o hábito de não haver público as coisas vão fluindo na mesma. Neste momento fluem. Mas é sempre diferente. Acho que respeitando sempre o que é mais importante para nós que é a saúde pública, o futebol deve ter público. Desejo que esta oportunidade que foi concedida para os jogo da seleção possa ter reflexo naquilo que são jogos dos campeonatos. Para mim é claro que, num estádio com capacidade para 50, 60 mil adeptos, é bom para o espetáculo, jogadores, para tudo. Estou de acordo com o regresso”, afirmou o selecionador nacional.