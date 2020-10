A notícia foi dada pela própria, na última madrugada, via redes sociais. Grávida do terceiro filho, a manequim Chrissy Teigen usou o Twitter e o Instagram para revelar a perda do bebé, mais um fruto da relação com o músico John Legend. Os dois já são pais de Luna e Miles, com quatro e dois anos, respetivamente.

“Estamos em choque e profundamente magoados, de uma forma que só ouvimos falar e que nunca tínhamos sentido antes. Não fomos capazes de parar a hemorragia e de dar ao nosso bebé o que ele precisava, apesar de sacos e sacos de transfusões de sangue. Não foi o suficiente”, escreveu Chrissy, de 34 anos.

Nas imagens partilhadas no Instagram, um conjunto de cinco fotografias a preto e branco, Chrissy surge numa cama de hospital, por vezes a chorar, acompanha pelo marido e, numa das imagens, com um bebé no colo. Segundo partilhou, o terceiro filho do casal não terá resistido a complicações na gravidez. “Lamento que nos teus primeiros instantes de vida te tenhas deparado com tantas complicações e que não te tenhamos dado o que precisavas para sobreviver. Vamos amar-te para sempre”, escreveu ainda a mãe.

Na legenda que acompanha as imagens, Chrissy fez ainda referência ao nome do bebé. “Nunca escolhemos os nomes dos nossos bebés até ao último minuto, mesmo antes de sairmos do hospital. Mas, por alguma razão, começámos a chamar Jack a este rapazinho dentro da minha barriga. Por isso, teremos sempre o Jack connosco. Ele batalhou muito para fazer parte da nossa pequena família e vai fazer, para sempre”, pode ler-se.

A manequim agradeceu as mensagens de apoio que o casal tem recebido. “Durante estes dias negros, vamos fazer o nosso luto e chorar até não podermos mais. Mas vamos abraçar-nos e amar-nos um ao outro ainda mais e ultrapassar isto”, escreveu ainda.

O casal a anunciou a gravidez em meados de agosto, não sendo claro o período de gestação em que Chrissy se encontrava no último domingo, dia em que, segundo a CNN, foi levada para o Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles. Teigen estaria de cama e com perdas de sangue há já perto de um mês.

No Twitter, John Legend limitou-se a partilhar a publicação da mulher, adicionando apenas a frase: “Amamos-te, Jack”. Cerca de uma hora depois da primeira publicação Teigen voltou ao Twitter: “A ir do hospital para casa sem bebé. Como é que é possível?”.