A Câmara de Aveiro anunciou esta sexta-feira a abertura ao trânsito da rua entre a Avenida Vasco Branco e a Alameda Silva Rocha, um investimento municipal de mais de 164 mil euros que “vai garantir a melhor distribuição do trânsito”.

O novo arruamento “vai garantir a melhor distribuição do trânsito e a segurança viária do troço para automobilistas e peões, e contribui para a retirada de tráfego de passagem da Avenida Lourenço Peixinho”, salienta a autarquia, em nota de imprensa.

A ligação entre a Avenida Vasco Branco e a Alameda Silva Rocha integra-se num plano mais vasto de criar uma via circular interna que venha a ligar a rotunda do Solar das Estátuas à zona do Hospital, criando uma alternativa de circulação à Avenida Lourenço Peixinho.

A nova rua agora aberta ao trânsito faz parte do contrato de obrigações firmado entre a Câmara e a empresa dos supermercados Mercadona para a realização de obras de urbanização na envolvente à Alameda Silva e licenciamento da nova superfície comercial, a segunda em Aveiro.

A empresa assumiu os custos do projeto, sendo a Câmara de Aveiro responsável pela execução do investimento na construção do novo arruamento.

O contrato celebrado entre a Câmara e o grupo empresarial previa que este fosse responsável pela construção de uma rotunda na Alameda Silva Rocha e respetivas infraestruturas, obra já realizada, e pelo reperfilamento do arruamento a poente, que faz a ligação entre a Alameda Silva Rocha e a Rua António José Cordeiro.

Recordamos que para ser possível a implementação da rotunda e do arruamento, a Câmara de Aveiro adquiriu duas parcelas de terreno, correspondentes à área total de 2.270 metros quadrados, pelo montante global de 111.579 euros”, salienta a autarquia.

Tendo em vista concretizar a circular interna, o executivo municipal, além de aproveitar o financiamento dessas obras como contrapartida da instalação daquele supermercado em Aveiro, aprovou em março uma outra permuta de terrenos, no valor de meio milhão de euros, para permitir a construção de uma rotunda do lado nascente do Túnel de Esgueira, que irá ligar à Avenida Vasco Branco e à Alameda Silva Rocha, através da rua esta sexta-feira aberta.