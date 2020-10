A ilha de São Jorge, célebre pelo seu queijo, vai eleger três deputados para a Assembleia dos Açores nas legislativas regionais de 25 de outubro, mandatos que atualmente estão distribuídos por PS, CDS e PSD.

Ao todo, são oito forças políticas que se apresentam a votos pelo círculo eleitoral de São Jorge nas próximas regionais. O PS avança com a inspetora Isabel Teixeira como cabeça de lista, o CDS-PP apresenta a engenheira agrícola e atual deputada regional Catarina Cabeceiras na liderança da lista, enquanto o fiscal municipal Paulo Silveira é o número um da candidatura do PSD em São Jorge. Por parte da CDU (que junta PCP e “Os Verdes”), a lista é encabeçada pelo gestor Pedro Amaral, o BE concorre com o assistente técnico Paulo Fontes e o empresário Valdemar Furtado surge no topo da lista do PPM. Dos partidos sem representação parlamentar, o PAN candidata a especialista em medicina chinesa Marta Dutra e o Chega concorre com Adroaldo Mendonça.

Nas anteriores legislativas açorianas, em 2016, o PS venceu com 46,4% dos votos, o que se traduziu em 30 mandatos no parlamento regional, contra 30,89% do segundo partido mais votado, o PSD, com 19 mandatos, e 7,1% do CDS-PP (quatro mandatos). O BE, com 3,6%, obteve dois mandatos, a coligação PCP/PEV, com 2,6%, um, e o PPM, com 0,93% dos votos expressos, também um. Nas eleições regionais existem um círculo por cada uma das nove ilhas mais um círculo regional de compensação que reúne os votos que não foram aproveitados para a eleição de parlamentares nos círculos de ilha.

Nas eleições regionais açorianas existem nove círculos eleitorais, um por cada ilha, mais um círculo regional de compensação que reúne os votos que não foram aproveitados para a eleição de parlamentares nos círculos de ilha. O PS governa a região há 24 anos, tendo sido antecedido pelo PSD, que liderou o executivo regional entre 1976 e 1996.

Segundo dados da Pordata, referentes a 2019 e 2017, a ilha de São Jorge é a quinta mais populosa do arquipélago (8.310 habitantes), tendo perdido 214 habitantes nos últimos dois anos. No total da população da ilha, São Jorge regista 12% de jovens com menos de 15 anos, a taxa mais baixa do arquipélago (em igualdade com a ilha das Flores), estando abaixo da média nacional (14%) e da média regional açoriana (16%). Já no índice de envelhecimento, São Jorge regista a taxa mais elevada do arquipélago, tendo 165 idosos por cada 100 jovens, acima da média regional (161 idosos) e da regional (95 idosos). São Jorge é a terceira ilha açoriana com menor poder de compra (80,8 per capita), estando abaixo da média regional (87,3) e nacional (100). Com 53 quilómetros de comprimento e oito de largura, São Jorge é dividido pelos concelhos de Calheta e Velas, sendo conhecida pelas suas imensas fajãs. São Jorge tem na produção do queijo e na indústria conserveira (Santa Catarina) dois dos setores mais importantes da economia local. O queijo de São Jorge é produzido a partir de leite cru e é denominação de origem protegida.

O presidente do Conselho de Ilha de São Jorge, Rogério Veiros, considerou a diminuição da população como o “maior problema” local, apontando como “grande objetivo” a reversão da tendência demográfica da ilha mais envelhecida dos Açores. “Aquilo que precisamos para o futuro é de ultrapassar o grande objetivo de revertermos a regressão da população da ilha de São Jorge. É o maior problema da ilha”, afirmou à agência Lusa Rogério Veiros.

Face às estatísticas do envelhecimento, em que São Jorge regista a taxa mais alta do arquipélago, o presidente do Conselho de Ilha defende a implementação de medidas que fixem os jovens naquela ilha do grupo central. “Precisamos de criar condições para que os jovens regressem, para que a ilha se volte a repovoar, porque precisamos de mais gente para tirar proveito daquilo que são as nossas infraestruturas”, declarou Rogério Veiros. O presidente do conselho considerou que a ilha é dotada de “boas infraestruturas” e defendeu uma aposta nos setores dos laticínios, no mar e no turismo para a criação de emprego. “Esses três setores são fundamentais para trazer à ilha mais pessoas, mais negócios e promover o desenvolvimento equilibrado que precisamos para o futuro da nossa ilha”, afirmou.

Na área dos laticínios, Rogério Veiros salientou que a ilha produz o “melhor queijo de leite cru de vaca do mundo”, que é “talvez a melhor marca dos Açores”, mas que precisa de ser “valorizado” para “melhorar os rendimentos dos profissionais” e para servir de “chapéu” a todas as marcas de laticínios da região. São Jorge, disse, tem também de se “virar cada vez mais para a indústria do mar”, como é o exemplo da produção de conservas, um “negócio que está a melhorar”, mas que precisa de ser “qualificado”. No turismo, Rogério Veiros considerou que a ilha tem um “potencial brutal” que precisa de ser “devidamente explorado” quanto ao turismo de natureza.

O Conselho de Ilha é um órgão consultivo do Governo dos Açores composto pelos presidentes das câmaras e assembleias municipais da ilha, por quatro membros eleitos por cada assembleia municipal, por três presidentes de junta de freguesia e um representante do Governo Regional (sem direito a voto). No conselho, têm ainda assento dois representantes do setor empresarial, dos movimentos sindicais e das associações agrícolas. Têm direito a um representante as Instituições Particulares de Solidariedade Social, as associações ambientais não governamentais e as associações de defesa da igualdade de género nas ilhas em que estas tenham sede. Os deputados eleitos pelo círculo eleitoral da ilha podem participar nas reuniões, mas sem direito a voto, tal como os deputados eleitos pelo círculo de compensação que podem participar nos conselhos da ilha da sua residência oficial.

Pico, segunda maior ilha do arquipélago, elege quatro deputados

O Pico, a segunda maior ilha dos Açores em área, com 445 quilómetros quadrados, tem 13.644 habitantes e elege quatro deputados para a Assembleia Legislativa Regional.

Nove forças políticas concorrem no Pico para tentar obter os quatro lugares de deputado que são eleitos pela ilha, sendo que o PS avança com o jurista e antigo deputado socialista no parlamento regional Miguel Costa como cabeça de lista, enquanto o PSD concorre com o atual deputado regional Marco Costa como número um da lista. O CDS-PP apresenta a candidatura do empresário Tiago Cardoso, a CDU avança com a enfermeira Daniela Jacobs, o Bloco de Esquerda concorre com o administrativo José Rodrigues Carreira e o PPM aposta em Manuel São João. Dos partidos que não têm atualmente assento parlamentar, o PAN vai a eleições com a professora Helena Amaral, o Partido da Terra avança com a aposentada Isabela Gomes e o Chega apresenta o nome do professor Joaquim Coelho como cabeça de lista pelo Pico.

Os picoenses, que se orgulham de possuir o ponto mais alto do país, com 2.351 metros, habitam uma ilha que é a terceira no índice de envelhecimento, com 156 pessoas, contra os 95 do valor regional e 161 do país, segundo a edição de 2020 do retrato dos Açores da plataforma Pordata. O índice de envelhecimento é o número de pessoas com 65 e mais anos por cada 100 pessoas menores de 15 anos. Na parcela onde a paisagem da cultura da vinha é património da humanidade desde 2004, existem 8.954 alojamentos familiares, o que faz com que a ilha se apresente em terceiro lugar do ‘ranking’ regional.

O poder de compra “per capita” no Pico, numa economia dominada pela agricultura, pescas e pelo turismo, é de 81%, por comparação com os 87,3% dos Açores no seu todo, tendo por referência que o valor 100% representa a média do país. A taxa de alunos do ensino não superior é de 15%, contra os 18% da região e 16% do país.

É na ilha do Pico – cujos vinhos brancos têm vindo a ganhar notoriedade no mercado pela sua qualidade, e cuja produção cresceu consideravelmente devido às reconversões de produções vitivinícolas que encontravam-se abandonadas – que se verifica que 29% da despesa de uma câmara municipal, a de São Roque, é canalizada para a cultura e desporto, quando este valor nos Açores é de 12% e no país de 10%.

Na saúde, existem 569 habitantes por médico, as empresas não financeiras são 2.292, o terceiro lugar nos Açores, liderando o Pico (44) as pensões da Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações contra os valores mais baixos da região (31) e do país (40).

Conhecida pela sua qualidade da atividade de observação de cetáceos, a ilha do Pico, que apresenta produtos como o seu queijo tradicional, rivalizando com os restantes dos Açores, lidera a taxa de beneficiários do subsídio de desemprego com 5,3%, em função dos beneficiários da Segurança Social, enquanto o valor nacional é 3% e o açoriano de 3,5%.

A também conhecida como “ilha montanha” lidera igualmente os levantamentos em caixas multibanco, por habitante (43), ultrapassando o valor nacional (41) e regional (39).