Já sem Sporting nem Rio Ave, Portugal conhecia esta sexta-feira os adversários das duas equipas portuguesas que vão marcar presença na fase de grupos da Liga Europa: o Benfica e o Sp. Braga. Se os encarnados caíram para a segunda competição europeia depois de serem eliminados pelo PAOK na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, os minhotos apuraram-se diretamente para o quadro final ao terminarem no terceiro lugar do Campeonato. Terminadas as rondas de qualificação, ficavam a conhecer os três adversários do respetivo grupo no sorteio que decorreu em Nyon, na Suíça.

O Benfica ficou emparelhado com o Standard Liège (Bélgica), o Glasgow Rangers (Escócia) e o Lech Poznan (Polónia) no Grupo D, enquanto que o Sp. Braga cruza com o Leicester (Inglaterra), o AEK (Grécia) e o Zorya (Ucrânia) no Grupo G — os minhotos reencontram os ucranianos, com quem caíram em 2018/19 na terceira pré-eliminatória de acesso à competição. No sorteio desta quinta-feira, Romelu Lukaku foi ainda coroado como o melhor jogador da última edição da Liga Europa, numa shortlist de três nomes onde também estavam Bruno Fernandes, que participou na prova com o Sporting e o Manchester United, e Éver Banega, do Sevilha.

O quadro final da fase de grupos da Liga Europa 2020/21 é então o seguinte:

Grupo A: Roma (Itália), Young Boys (Suíça), Cluj (Roménia), CSKA Sofia (Bulgária)

Grupo B: Arsenal (Inglaterra), Rapid Viena (Áustria), Molde (Noruega), Dundalk (Irlanda)

Grupo C: Bayer Leverkusen (Alemanha), Slavia Praga (República Checa), HAPOEL (Israel), Nice (França)

Grupo D: Benfica, Standard Liège (Bélgica), Glasgow Rangers (Escócia), Lech Poznan (Polónia)

Grupo E: PSV (Holanda), PAOK (Grécia), Granada (Espanha), Omonia (Chipre)

Grupo F: Nápoles (Itália), Real Sociedad (Espanha), AZ Alkmaar (Holanda), Rijeka (Croácia)

Grupo G: Sp. Braga, Leicester (Inglaterra), AEK (Grécia), Zorya (Ucrânia)

Grupo H: Celtic Glasgow (Escócia), Sparta Praga (República Checa), AC Milan (Itália), Lille (França)

Grupo I: Villarreal (Espanha), Qarabag (Azerbaijão), Maccabi Tel Aviv (Israel), Sivasspor (Turquia)

Grupo J: Tottenham (Inglaterra), Ludogorets (Bulgária), LASK (Áustria), Antuérpia (Bélgica)

Grupo K: CSKA Moscovo (Rússia), Dínamo Zagreb (Croácia), Feyenoord (Holanda), Wolfsberg (Áustria)

Grupo L: Gent (Bélgica), Estrela Vermelha (Sérvia), Hoffenheim (Alemanha), Liberec (República Checa)

The 2020/21 group stage is set ✅ ???? Which games are you excited for? #UELdraw pic.twitter.com/efpgVHqnRS — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 2, 2020

Tanto o Benfica como o Sp. Braga eram cabeças-de-série à entrada para o sorteio e já sabiam que evitavam à partida os “tubarões” do Pote 1: Arsenal, Tottenham, Roma, Nápoles, Bayer Leverkusen, Villarreal, CSKA Moscovo, Gent, PSV e Celtic. No Pote 2, existia a curiosa possibilidade de os encarnados reencontrarem o PAOK, a equipa que os eliminou na Liga dos Campeões e que depois caiu no playoff com o Krasnodar. Os outros possíveis adversários eram ainda o Dínamo Zagreb, o Sparta Praga, o Slavia Praga, o Ludogorets, o Young Boys, o Estrela Vermelha, o Rapid Viena, o Qarabag e a a Real Sociedad. No Pote 3, o destaque ia para o LASK e o AC Milan, que eliminaram Sporting e Rio Ave, enquanto que no Pote 4 surgiam ainda Lille, Sivasspor e CSKA Sofia.

A primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa arranca já no próximo dia 22 de outubro, com a segunda a disputar-se logo a 29 de outubro. Seguem-se os dias 5 de novembro, 26 de novembro e 3 de dezembro, com a primeira fase da prova a terminar no dia 10 de dezembro. De recordar que o Sevilha, a competir na fase de grupos da Liga dos Campeões, é o detentor do título, depois de ter derrotado o Inter Milão na final do passado mês de agosto.

Esta é apenas a segunda vez que o Benfica surge na fase de grupos da Liga Europa, depois de 10 participações consecutivas na Liga dos Campeões: a última vez que os encarnados aqui tinham estado tinha sido há 11 anos, em 2009/10, também com Jorge Jesus ao comando da equipa. Já o Sp. Braga cumpre a sexta presença nesta fase e a segunda de forma consecutiva. No que toca a resultados, o Benfica perdeu duas finais seguidas, contra o Chelsea (2012/13) e o Sevilha (2013/14) e os minhotos perderam outra, numa decisão totalmente portuguesa, contra o FC Porto (2010/11).