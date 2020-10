O Bloco de Esquerda quer que sejam os bancos a assegurar diretamente eventuais necessidades de capitalização do Novo Banco, sem passar pelo Fundo de Resolução, e sem “sobrecarregar” os contribuintes com novos empréstimos do Estado ou dos bancos à entidade que tem feito as intervenções na banca. Esta foi a proposta feita ao Governo no quadro da negociação do Orçamento do Estado de 2021 e apresentada esta sexta-feira.

A solução prevê que uma nova injeção financeira seja antecedida de uma fiscalização das contas da instituição por uma nova auditoria independente, mas feita pelo Tribunal de Contas. Mas se surgir a necessidade de uma capitalização — para proteger o sistema bancário, o Novo Banco e a estabilidade financeira — o Bloco quer que sejam os bancos diretamente a assegurar esse capital. Mariana Mortágua admite ainda que neste processo os bancos entrem no capital do Novo Banco como acionistas e que a Caixa Geral de Depósitos, banco do Estado, participe neste eventual esforço de capitalização.

A solução posta em cima da mesa das negociações exige assim o fim dos empréstimos da banca ao Fundo de Resolução e que é o modelo que o Governo está a tentar implementar para cumprir a “linha vermelha” traçada pela coordenadora do Bloco de Esquerda de que não poderá haver mais dinheiro do Estado para o Novo Banco no próximo Orçamento do Estado.

O Bloco “tem dificuldade em aceitar essa proposta” — a dos bancos substituírem o Estado no empréstimo anual que tem sido feito ao Fundo de Resolução para financiar o Novo Banco — porque ela “compromete o Estado e os contribuintes e tem efeitos no défice e na dívida pública”. Mas é esta uma condição para o Bloco de Esquerda aprovar o próximo Orçamento do Estado? A pergunta ficou sem resposta.

Também não ficou claro como pode o Governo forçar os bancos a entrar diretamente numa eventual capitalização do Novo Banco quando a solução contratual e jurídica estabelece que é o Fundo de Resolução a assumir essa função com o recurso anual a financiamentos do Estado até 850 milhões de euros.

Esta proposta, insistiu a deputada do Bloco, é a que permite levar à letra o discurso que tem sido proferido pelo Governo, segundo o qual quem financia o Fundo de Resolução (e o Novo Banco) é o sistema bancário e não o Estado.

“A proposta que fizemos é a aproximação a solução possível, que leva à letra e à risca as responsabilidades do Estado” e que permite travar o que qualifica de “abuso” da Lone Star no apoio do Estado. Para a deputada do Bloco de Esquerda, é também a única solução que “quebra o vínculo” entre o Estado e os contribuintes e o Novo Banco, defendendo ainda que não “podemos continuar a cumprir um contrato”, que nem sequer “temos a certeza se está a ser cumprido do lado” da gestão privada. A deputada considera ainda que o controlo feito da gestão executiva do Novo Banco tem sido insuficiente e voltou a defender a substituição da gestão do Fundo de Resolução.

Numa apresentação inicial em que contabiliza as injeções feitas pelo Fundo de Resolução no Novo Banco e no Banif e o peso esmagador dos empréstimos do Estado no financiamento dessas operações, Mariana Mortágua lembra que a acionista privada do Novo Banco quase esgotou em quatro anos as verbas previstas no mecanismo de capital contingente para oito anos. Faltam 912 milhões de euros.

“Cabe-nos travar novas injeções. É esta a única ação que protege os interesses do Estado e da banca”, sublinhou. E por isso, “propusemos ao Governo, que se fosse necessário, qualquer auditoria uma injeção de capital para tranquilizar o sistema devem ser os bancos a fazê-lo diretamente e não através do Fundo de Resolução”.