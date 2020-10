O Complexo Desportivo Fernando Mamede, na cidade de Beja, vai reabrir na segunda-feira, após uma “profunda remodelação”, que implicou um investimento total de cerca de 750 mil euros, anunciou esta sexta-feira o município.

Segundo a Câmara de Beja, o complexo vai reabrir para a prática desportiva com a pista de atletismo requalificada, os balneários e a bancada reabilitados, um novo sistema de rega automática do relvado natural, nova iluminação e um bar de apoio.

A maior parte do investimento total feito na remodelação, uma verba de cerca de 511 mil euros, foi aplicada na requalificação da pista de atletismo, que estava “totalmente degradada”. A requalificação da pista permitiu substituir na íntegra o pavimento e os equipamentos das várias disciplinas de atletismo, de acordo com a regulamentação em vigor.

A intervenção na pista de atletismo foi financiada com verbas da Câmara de Beja e um apoio de 93 mil euros do programa BEM – Beneficiação de Equipamentos Municipais, da Direção-Geral das Autarquias Locais.

A reabilitação dos balneários custou 60 mil euros e a instalação do novo sistema de rega automática do relvado natural 62 mil euros, indica a Câmara de Beja, referindo que estas intervenções foram totalmente suportadas com verbas do município.

Por administração direta, o município também reabilitou e pintou a estrutura e substituiu as cadeiras e os bancos da bancada, substituiu duas balizas e instalou nova iluminação em todo o complexo desportivo, num investimento de cerca de 117 mil euros.

O programa de reabertura do complexo vai decorrer a partir das 15h e incluir demonstrações de salto em comprimento, de lançamento do peso e de corridas de velocidade por atletas de clubes do concelho de Beja e o jogo de futebol sénior entre as equipas do Despertar Sporting Clube e da Associação Cultural e Desportiva de Penedo Gordo.