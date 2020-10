A Câmara da Maia decidiu contratar 14 assistentes operacionais para reforçar a oferta destes profissionais nas 37 escolas da rede pública do concelho, as quais integram estabelecimentos de educação pré-escolar e 1.º ciclo, foi esta quinta-feira revelado.

Os 14 assistentes operacionais contratados pela câmara da Maia começam amanhã [sexta-feira] a trabalhar”, refere esta autarquia do distrito do Porto em nota enviada à agência Lusa.

Já fonte da câmara especificou que em causa está a oferta para um total de 37 escolas, sendo 35 das quais integradas, ou seja, com escola básica e jardim-de-infância. Somam-se outros dois jardins infantis do concelho.

Esta medida visa dar “melhor resposta” no regresso ao ensino presencial e de modo a “ser garantido o cumprimento das normas de segurança para conter a [pandemia da] Covid-19”, acrescenta a nota da autarquia.

Desta forma, podem ser reforçadas as medidas reorganização e higienização do espaço escolar, maior controlo das entradas e saídas das crianças de forma a não haver cruzamento de grupos, assim como da promoção de comportamentos preventivos junto do toda a comunidade educativa”, frisa a autarquia.