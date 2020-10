Covid-19. Quarto dia consecutivo com o número de novos casos a aumentar

O quarto dia consecutivo de subidas nos casos confirmados — depois de 1 de outubro (854), 30 setembro (825), 29 de setembro (688) e 28 setembro (665) — levam o número de infeções diárias para o valor mais elevado da última semana. No total, esta sexta-feira, o boletim da DGS dá conta de 888 infetados nas últimas 24 horas, atingindo os 77.284 casos desde o início da pandemia.

Com 381 novos casos, Lisboa e Vale do Tejo — que abrange o distrito de Lisboa e parte dos distritos de Setúbal, Santarém e Leiria — acumula 42,9% de todas as novas infeções do país (para um total de 39.488 casos confirmados desde o início da pandemia), seguindo-se o Norte, com 363 casos, ou 40,9% do total do dia (acumulando 27.732 casos desde março).

O Centro, com 82 novos casos, o Algarve (50), os Açores e a Madeira (com 5 casos cada) e o Alentejo (2) tiveram em conjunto 144 infeções nas últimas 24 horas. No total, estas cinco regiões acumularam em conjunto, desde o início da pandemia, 10.064 casos confirmados.