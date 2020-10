O Teatro Municipal de Vila Real retoma no sábado a programação de auditórios, suspensa desde março, e que inclui cinco estreias nacionais e atuações de artistas como Aldina Duarte, Pedro Tochas, Cristina Banco e Mário Laginha.

O Teatro Vila Real procura assegurar neste período singular, para a cidade e a região, momentos significativos de cultura e arte que nos liguem ao mundo e nos inspirem a resistir e a partilhar”, afirmou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, o presidente da câmara, Rui Santos.

O equipamento cultural suspendeu a atividade em março por causa da Covid-19, retomando-a em julho com o ciclo de espetáculos de verão, ao ar livre, estando marcado para sábado o regresso à programação de auditório, com a pré-apresentação do novo disco de Mário Laginha com o seu trio.

A vereadora do pelouro da cultura, Eugénia Almeida, destacou o investimento do município na aquisição de equipamentos (máquinas vaporizadoras) para a “desinfeção geral dos dois auditórios” e para “dar confiança ao público” no regresso aos espetáculos.

A programação para o último trimestre de 2020 reagenda alguns dos espetáculos cancelados no período de confinamento (os restantes ocorrerão em 2021) e inclui quatro peças de teatro, oito concertos de diferentes géneros musicais (do jazz ao fado, passando pela música moderna portuguesa e a música clássica ou contemporânea), um espetáculo de dança e um momento de “stand up comedy”.

Esta temporada inclui ainda quatro produções transdisciplinares, que cruzam vários géneros artísticos e nove sessões de cinema, para além da semana dedicado às curtas do Festival Internacional de Imagem de Natureza (FIIN).

Foram incluídas no programa cinco estreias nacionais: “Je Ne Sais Quoi”, de Ángel Fragua, uma nova criação da companhia Visões Úteis em coprodução com os teatros de Vila Real e São João, estreada internacionalmente na Bélgica.

Há ainda uma nova criação original do Oniros Ensemble, patrocinada pela Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), e “Lacrimae”, uma criação do Ensemble Joseph Hel com apresentação única em Portugal, num projeto da Fundação da Casa de Mateus.

Pelos palcos transmontanos vão passar ainda artistas como Aldina Duarte, Cristina Branco, Noiserv, André Henriques (vocalista dos Linda Martini), Pedro Tochas e companhias como Ensemble, Chapitô, Visões Úteis, Limite Zero e Companhia de Dança de Almada.

O diretor Rui Ângelo Araújo salientou que a preocupação principal é a segurança do público, artistas e trabalhadores e referiu que a programação se traduz “numa ligeira redução” na quantidade de espetáculos, para ser garantida a desinfeção e higienização dos espaços entre cada evento.

O plano de contingência foi atualizado para esta nova fase, a lotação dos auditórios foi reduzida para cerca de metade, 243 no grande auditório e 63 no pequeno, foi introduzida sinalética para guiar os espetadores e colocados dispensadores de álcool gel em todos os pisos e espaços do edifício.

“É o regresso à normalidade possível porque as pessoas também se alimentam de cultura, de arte, também têm de sair de casa e voltar, embora com cuidado, ao seu ritmo normal do dia a dia”, salientou Rui Santos.