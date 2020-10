“Vamos ultrapassar isto juntos”, escreveu Donald Trump quando anunciou no Twitter que, tal como a mulher Melania, tinha contraído o novo coronavírus. “Hoje, a Primeira Dama dos Estados Unidos e eu testámos positivo à Covid-19. Vamos começar a nossa quarentena e o processo de recuperação imediatamente. Nós vamos ultrapassar isto JUNTOS!”, disse o presidente norte-americano.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Melania Trump, também no Twitter, confirmou que, “tal como demasiados americanos já o fizeram este ano”, testou positivo ao mesmo tempo que o presidente dos EUA. “Estamos a sentir-nos bem e adiei todos os próximos eventos”, escreveu Melania, pedindo ainda aos americanos para que se certifiquem “de que estão seguros”. “Todos nós passaremos por isso juntos”, concluiu a mulher de Donald Trump.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together. — Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020

O médico de Donald Trump divulgou também nesta manhã de sexta-feira um comunicado em que confirmou que “o presidente Trump e a primeira-dama Melania Trump testaram positivo para o vírus SARS-CoV-2” e em que revela que Trump “continuará a desempenhar as suas funções sem interrupções durante a recuperação”.

Sean P. Conley adianta ainda que “o presidente e a primeira-dama estão bem neste momento e planeiam permanecer em casa, na Casa Branca, durante a convalescença”. Prometendo manter os americanos “atualizados sobre quaisquer desenvolvimentos futuros”, o médico de Donald Trump garante que manterá “vigilância atenta” e agradeceu “o apoio oferecido por alguns dos maiores profissionais e instituições médicas” dos EUA.

Ficar em casa durante a convalescença significa para Trump cancelar ações de campanha, numa fase crucial, a pouco mais de um mês das eleições, que se realizam a 3 de novembro. Esta sexta-feira, o presidente norte-americano cancelou um encontro com apoiantes em Washington e uma viagem à Florida esta sexta-feira, fazendo, em vez disso, uma videochamada sobre “apoio aos idosos vulneráveis face à Covid-19”.

Já antes de ter anunciado que tem o novo coronavírus, Trump revelou à Fox News que iria começar a fazer quarentena enquanto esperava o resultado do teste, porque uma dos suas mais próximas assessoras testou positivo.

Hope Hicks viajou esta terça-feira com Donald Trump no avião presidencial, o Air Force One, entre Cleveland e Minnesota, onde o presidente norte-americano teve um comício. Hicks sentiu-se mal no Minnesota e fez quarentena ainda durante a viagem de regresso a casa, de acordo com fontes anónimas citadas pelo New York Times.

Quem não tem o novo coronavírus é Mike Pompeo, o secretário de Estado norte-americano. O chefe da diplomacia americana revelou que testou negativo, tal como a mulher, de acordo com a CNN. “Estou a sentir-me de forma fantástica”, disse aos jornalistas, depois de Trump ter revelado que tem o novo coronavírus.

Pompeo explicou que não teve qualquer contacto com o presidente americano desde 15 de setembro, quando os EUA assinaram com Israel e os Emirados Árabes Unidos os acordos de Abraham.

O secretário de Estado norte-americano deseja as melhoras a Donald Trump. “Estamos a rezar pelo Presidente e pela Primeira Dama para que tenham uma recuperação rápida”. “Estamos a levar isto de forma muito séria e vamos fazer tudo o que conseguirmos para mantermos todos seguros”, disse Pompeo.

A televisão americana lembra que esta é a quarta vez que o chefe da diplomacia é testado nas últimas duas semanas e meia.

A situação do coronavírus nos EUA está longe de controlada. No dia em que Trump soube que ficou infetado, houve 47.389 novos casos e 920 mortes por Covid-19, segundo a plataforma Worldometers. Neste momento, o país acumula perto de 7,5 milhões de casos de infeção desde que começou a pandemia, dos quais morreram mais de 200 mil pessoas.

Comunidade internacional deseja as “melhoras rápidas” a Trump

As reações ao anúncio do presidente norte-americano vão-se sucedendo ao longo do dia. Angela Merkel enviou ao presidente norte-americano e à primeira dama o desejo de “melhoras rápidas”, de acordo com o porta-voz da chanceler alemã, citado pela agência Reuters.

“Espero que recuperem bem da infeção de coronavírus e que em breve fiquem completamente saudáveis outra vez”, disse Angela Merkel.

Também o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, desejou no Twitter as “rápidas melhoras” a Trump. Mas o político belga foi mais longe, referindo que “a Covid-19 é uma batalha que todos temos de continuar a lutar”.

“Todos os dias, não interessa onde vivemos”, vincou Charles Michel.

Wishing @realDonaldTrump and @FLOTUS a speedy recovery. #COVIDー19 is a battle we all continue to fight. Everyday. No matter where we live. https://t.co/w5WH1pgvpB — Charles Michel (@eucopresident) October 2, 2020

Ainda esta manhã, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, desejou também as melhoras a Donald Trump e à primeira-dama. “Espero que ambos tenham uma recuperação rápida do coronavírus”, escreveu no Twitter.

My best wishes to President Trump and the First Lady. Hope they both have a speedy recovery from coronavirus. — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 2, 2020

Numa das mensagens mais personalizadas do dia para Donald Trump, o presidente russo, Vladimir Putin, desejou as melhoras, elogiando as capacidades do homólogo norte-americano. “Tenho a certeza de a sua vitalidade inerente, bom humor e otimismo o ajudarão a lidar com o vírus perigoso”, escreveu o presidente russo num telegrama que o Kremlin revelou e que é citado pela CNN.

E o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, desejou no Twitter uma “recuperação rápida e total” ao presidente norte-americano e à mulher, Melania.

My best wishes to President @realDonaldTrump and @FLOTUS for a full and speedy recovery. https://t.co/6OUZT20huK — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 2, 2020

Nos EUA, o vice-presidente americano, Mike Pence, diz que se junta às orações de milhões de americanos e deseja a Trump “uma recuperação rápida e total”. “Deus o abençoe, Presidente Trump e à sua maravilhosa Primeira Dama Melania”, escreveu Pence num curto texto, no Twitter.

Karen and I send our love and prayers to our dear friends President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump. We join millions across America praying for their full and swift recovery. God bless you President Trump & our wonderful First Lady Melania. — Mike Pence (@Mike_Pence) October 2, 2020

Em atualização