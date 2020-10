Os Mercedes são respeitados no mercado por serem sólidos, bem construídos, sofisticados e caros. Porém, a marca alemã vai começar a propor aos seus clientes um veículo que é uma verdadeira pechincha, pelo menos pelos padrões do fabricante alemão, que tradicionalmente oferece dos modelos mais onerosos de cada segmento em que está presente.

O grupo Daimler, a casa-mãe da Mercedes, já possui na Smart uma marca que comercializa exclusivamente veículos eléctricos. Mas mesmo nos Mercedes topo de gama, é impossível “enfiar” um Smart na bagageira para o condutor de um Classe A ou Classe S recorrer quando se quer deslocar naquele último quilómetro, ou centena de metros, entre o local em que estacionou o Mercedes e o seu destino.

Exactamente a pensar nisso, a marca germânica aliou-se aos suíços da Micro Mobility Systems para que estes lhe fornecessem uma trotineta eléctrica, facilmente dobrável e capaz de se guardar na bagageira, para percorrer o tal último quilómetro. A Micro é um fabricante conceituado, não necessariamente dos mais acessíveis, mas conhecido pela qualidade de construção, valores a que os clientes da Mercedes são particularmente sensíveis.

O produto final é uma e-trotineta com um motor com 500 W de potência em pico, alimentado por uma bateria de 280 Wh, capaz de atingir 20 km/h e percorrer 25 km, obviamente dependendo do perfil do terreno e do peso do utilizador. A Mercedes calcula que a sua nova proposta, que se assume como o modelo mais barato da gama, resista aos “maus tratos” durante pelo menos 5000 km. O valor deverá ser ligeiramente superior a 1000€.