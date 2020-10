As fadistas Cuca Roseta, Fábia Rebordão e Sara Correia participam no Festival de Fado da América Latina, este ano, em formato digital e em homenagem a Amália Rodrigues, no centenário do seu nascimento.

O Festival acontece na próxima terça-feira, dia em que se completam 21 anos após a morte da diva, e é transmitido a partir da Casa-Museu Amália Rodrigues, em Lisboa, para várias cidades da América do Sul.

O programa, além das atuações das fadistas, inclui ainda uma conferência do musicólogo Rui Vieira Nery, autor da obra “Para Uma História do Fado”, e a projeção do documentário “The Art of Amália” (2000), de Bruno de Almeida.

O Festival vai ser transmitido em ‘streaming’ para o Centro Cultural Kirchner, em Buenos Aires, Argentina, a Fundação Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, Brasil, o Teatro Nacional Sucre, em Quito, Equador, e para o Gran Teatro Nacional de Lima, Peru.

No “cenário onde Amália viveu grande parte da sua vida”, refere a organização, são apresentados os espetáculos das fadistas, numa homenagem à criadora de “Estranha Forma de Vida”.

Sara Correia aponta Amália como “uma fadista inteira” que a inspirou, segundo o comunicado da organização, que cita a fadista.

Cuca Roseta, que recentemente editou um álbum inteiramente preenchido com fados de Amália, apresenta o que afirma ser a sua homenagem à diva, “um agradecimento pessoal a uma mulher e a uma obra que, desde o primeiro momento, se tornaram um alicerce fundamental para o seu crescimento artístico enquanto fadista”, refere a promotora do festival.

O cartaz fica completo com Fábia Rebordão, prima de Amália Rodrigues, que “muitos consideram” ter “a mesma mágoa na voz”, conclui a apresentação do festival.