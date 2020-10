Mais um episódio na saga da medição de forças no Orçamento do Estado: o Bloco de Esquerda tinha marcado para esta manhã uma conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, para pressionar o Governo no capítulo “Novo Banco”, quando, esta manhã, o gabinete de imprensa do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares informou os jornalistas de que Duarte Cordeiro ia dar uma conferência de imprensa para fazer um ponto de situação dos avanços da negociação com os partidos da esquerda no Orçamento do Estado. Um puxa de um lado, um puxa do outro. As televisões que transmitiam a conferência de imprensa de Mariana Mortágua, na rua da Palma, passaram a emissão para os Passos Perdidos, no Parlamento.

“Quero dar nota de alguns avanços neste processo negocial tendo em conta as reivindicações dos partidos com quem temos conversado em reuniões setoriais — ainda ontem estivemos longas horas com o BE a discutir a área da Saúde e da Segurança Social”, começou por dizer Duarte Cordeiro, deixando claro que os avanços têm o “pressuposto” de “haver entendimento na viabilização do Orçamento do Estado”.

Ou seja, os avanços são muitos, significativos e “muito concretos”. Precisamente o contrário do que o Bloco de Esquerda tem dito, queixando-se de que as reuniões têm sido inconclusivas e que o Governo não tem dado margem para avanços. Foi aí que Duarte Cordeiro passou a enumerar os tais avanços concretos e significativos, que passam pelo reforço dos profissionais de Saúde no SNS, pela suspensão dos prazos de caducidade da contratação coletiva, pelo alargamento da contratação coletiva aos trabalhadores em regime de outsourcing, passando pela regulamentação do teletrabalho e pela limitação da renovação dos contratos a prazo a três contratos — tudo medidas que o BE tem reivindicado –, passando por medidas de aumento dos rendimentos, aumento extraordinário das pensões e criação de uma prestação social extraordinárias para trabalhadores independentes desprotegidos e para desempregados — outra grande bandeira da esquerda –, culminando até no reforço da legislação sobre os animais de companhia — à atenção do PAN.

Sobre o Novo Banco, uma garantia: “Estamos a trabalhar no sentido de o Estado não colocar um cêntimo do ponto de vista de dinheiro público no Fundo de Resolução”, tal como a esquerda tem reivindicado. Resta saber como é que se resolve a questão do cumprimento contratual com a LoneStar, se o empréstimo é feito apenas pela banca comercial e se não tem impacto no défice, como o BE alerta. E sobre a prestação social extraordinária para os mais desprotegidos, o Governo garante que a medida vai envolver mais de 100 mil pessoas e vai custar “centenas de milhares de euros”. Ou seja, não há como a esquerda se queixar.

Eis os avanços negociais, no entender do Governo: