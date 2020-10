Foi a notícia de que Hope Hicks, uma das mais próximas conselheiras de Donald Trump, estava infetada com a Covid-19 que obrigou o Presidente dos EUA a fazer um teste de urgência. “Hope Hicks, que tem trabalhado tanto sem sequer fazer uma pequena pausa, acabou de testar positivo para a Covid-19. Terrível! A primeira-dama e eu estamos à espera dos resultados dos nossos testes. Entretanto, vamos começar o nosso processo de quarentena”, escreveu Trump na noite de quinta-feira, já madrugada de sexta-feira em Portugal. Duas horas depois, a confirmação: Trump e Melania estão infetados.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Segundo os jornais norte-americanos, Hope Hicks tinha sido a pessoa mais próxima do Presidente dos EUA a contrair o novo coronavírus até ao momento. Esta semana, Hicks acompanhou Trump a bordo do avião presidencial em vários momentos e contactou com praticamente todos os elementos do círculo mais restrito do Presidente (a NBC contabilizou 21 nomes que, nos últimos dias, viajaram com Hicks).

A preocupação com a possibilidade de o coronavírus estar disseminado entre o nível de topo da Casa Branca começou na noite de quarta-feira, quando Donald Trump viajou até à cidade de Duluth, no estado do Minnesota, a bordo do Air Force One, o avião presidencial. Hope Hicks, que depois de vários anos como diretora de comunicações da campanha e da Casa Branca é atualmente conselheira política de Trump, viajou com o Presidente no avião. Antes, Hicks tinha sido vista a acompanhar Trump no Marine One, o helicóptero que habitualmente transporta o Presidente entre a Casa Branca e o aeroporto, juntamente com outros conselheiros presidenciais, como Stephen Miller, Dan Scavino e Jared Kushner — todos sem máscara.

Na viagem entre Washington, DC e o Minnesota, Hicks estava saudável. Foi já na cidade de Duluth, na altura em que Donald Trump estava em palco a discursar, que a conselheira começou a exibir os primeiros sintomas, ainda muito ligeiros. Segundo o The New York Times, que cita uma fonte próxima do Presidente que esteve presente no comício, Hope Hicks foi de imediato isolada. Na viagem de regresso a Washington, viajou dentro do avião presidencial, mas isolada dos restantes passageiros e desembarcou pela porta de trás do avião, não tendo contactado mais com o Presidente.

Modelo, campeã de lacrosse e a mulher que entende Trump

Hope Hicks tinha 26 anos quando entrou ao serviço de Donald Trump, em 2015, para se tornar assessora de imprensa da campanha presidencial do magnata do imobiliário. Antes disso, nunca tinha trabalhado em política. Em jovem, foi jogadora de lacrosse e modelo — e, como lembrava na altura a imprensa americana, a sua maior exposição mediática havia sido um programa infantil da Nickelodeon sobre golfe. Chegou à esfera de Trump quando passou a trabalhar na empresa de produtos de luxo de Ivanka Trump, filha do Presidente, e nos negócios imobiliários do empresário, depois de ter passado por um estágio na Hiltzik Strategies, uma empresa de relações públicas que representa estrelas de Hollywood e grandes empresários.

A inexperiente Hope Hicks saltou rapidamente de algumas capas de revista para se tornar na responsável pelas relações públicas de Donald Trump — numa campanha eleitoral em que a oponente, Hillary Clinton, contou com o serviço de uma série de assessores de imprensa calejados na política de Washington.