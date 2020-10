Em atualização

Um jovem de 16 anos morreu esfaqueado na estação de comboios na Amadora durante uma rixa, avançou o Correio da Manhã e confirmou fonte oficial da PSP à rádio Observador. O jovem foi atingido com três facadas no tórax e morreu no local quando estava a ser socorrido pelo INEM.

A ocorrência surge na sequência de um confronto de grupos rivais, um de Queluz, alguns armados com facas, e outro de Chelas, marcado pela internet, segudo apurou o Jornal de Notícias. A rixa terá ocorrido pelas 20h de quinta-feira no mesmo local onde se deu o óbito.

O rapaz terá sido atacado com uma “faca de grandes dimensões”, indica a PSP de Lisboa ao Notícia ao Minuto, citando as testemunhas que dizem ter visto um grupo de jovens, alegadamente os agressores, a fugir da estação de comboios.

As autoridades foram notificadas pelas 20h16 de quinta-feira sobre um “jovem prostrado no chão”, relatou fonte oficial da força policial.