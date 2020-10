A 14.ª edição da Festa do Livro e da Cultura de Medelín, que começa esta sexta feira naquela cidade colombiana, realiza-se este ano de forma virtual, centrada na cultura portuguesa e sob o tema da “Diáspora”, anunciou a Cátedra Pessoa.

Portugal vai estar presente em quatro eventos da festa literária, que se realiza entre esta sexta e o dia 11 de outubro, em emissões ao vivo no canal de Youtube, mas também através do Facebook.

Organizada com a colaboração da Cátedra de Estudos Portugueses Fernando Pessoa e o Leitorado Bogotá, de língua e cultura portuguesas, localizados na capital colombiana, a Festa do Livro e da Cultura está aberta este ano à participação de qualquer parte do mundo.

O tema central é a “Diáspora”, uma reflexão sobre um termo que muitas vezes se pensa distante, mas que, “na verdade, é parte da nossa identidade”, como afirma a diretora do evento, Ana Piedade Jaramillo: “A nossa riqueza cultural está na diversidade e isso nos torna únicos”.

Na tarde de sábado, dia 3 de outubro, a poeta portuguesa Patrícia Lino participa em “Conversas da tarde” com a crítica e curadora Sol Astrid Giraldo, a artista visual e escritora Verônica Gerber Giecci, e a gestora cultural Stefanía Rodriguez.

No dia seguinte, também da parte da tarde, um painel subordinado ao tema “Ver com outros olhos. Ecos de outros artistas no próprio trabalho” contará com a participação do escritor Gonçalo M. Tavares, que estará à conversa com o também escritor Pablo Montoya e a jornalista Ana Cristina Restrepo.

Segue-se uma conversa entre o professor e investigador Jerónimo Pizarro, responsável pelo resgate e edição de dezenas de obras de Fernando Pessoa, e a poeta colombiana Lucia Estrada. Ambos falam sobre uma antologia poética de Alexandre O’Neill, “Acordeón”.

Jerónimo Pizarro foi também o responsável pela seleção, tradução e prefácio desta obra, uma novidade da Fondo de Cultura Económica (FCE) – Columbia.

Na tarde de 11 de outubro, a escritora Dulce Maria Cardoso e a escritora e argumentista Isabel Botero conversam com Jerónimo Pizarro sobre a errância das suas personagens, num painel intitulado “Passageiros em transe. Não importa para onde vamos, transportamo-nos sempre uns aos outros”.

Todos os eventos serão transmitidos através do YouTube da Festa do Livro e atualizados na pagina de Facebook da Cátedra Pessoa.

Esta iniciativa conta com o apoio da Embaixada de Portugal na Colômbia, do instituto Camões e da Universidade dos Andes.