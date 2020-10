Os responsáveis pelo marketing da Kia nos EUA parecem danados para a brincadeira ou, pelo menos, para as habilidades acrobáticas, uma vez que foi exactamente esta a estratégia seguida para promover o dinamismo e a estabilidade do modelo familiar da marca sul-coreana.

O modelo em causa é o Kia K5, que em Portugal adopta a denominação Optima, uma berlina do segmento D. No nosso mercado, a marca sul-coreana optou por se fazer representar neste segmento pelo Optima em versão carrinha e com mecânica híbrida plug-in, a ideal para as empresas atendendo às vantagens fiscais de que usufrui. Mas nada disto retira mérito às habilidades da equipa de “cascadeurs”.

Com os novos K5, os condutores especialistas em realizar habilidades ao volante, similares às que habitualmente vemos ser executadas pelos duplos de cinema nos filmes de Hollywood, fazem uma manobra complexa, que passa por realizar um 360º em pleno voo. Só que 50% ainda no ar e o restante já depois de o carro regressar ao contacto com o solo. Como pode ver aqui:

E esta não é primeira vez que a Kia revela no segmento dos veículos familiares uma capacidade de manobra acima da média, pois ainda bem recentemente o construtor sul-coreano levou a cabo um “exercício” arrojado com três Optima. Veja aqui como correu: