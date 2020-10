A exatamente 33 dias das eleições presidenciais, que se realizam no dia 3 de novembro, o atual presidente dos Estados Unidos e candidato pelo Partido Republicano testou positivo ao novo coronavírus que causa a Covid-19 aos 74 anos e a pergunta que se faz é: e agora?

Donald Trump e a mulher, Melania Trump, estão infetados, mas “bem” — é tudo o que se sabe, até ao momento, do estado de saúde do casal e o que revela o comunicado do médico do presidente, Sean P. Conley. Não fica claro se têm ou não sintomas: esse mesmo comunicado não o revela. Alguns funcionários da Casa Branca notaram uma rouquidão em Trump na quinta-feira, mas associaram aos vários comícios de campanha que tem feito ultimamente, escreve o The New York Times.

Para já, o presidente e a primeira-dama ficarão de quarentena, na Casa Branca, seguidos pela equipa médica — o que pode trazer sérias dificuldades à sua campanha contra o ex-vice-presidente Joe Biden. Ainda na passada quinta-feira, num jantar político, Trump garantia que “o fim da pandemia está próximo” — agora sabe-se que não está próximo pelo menos para ele. Assim sendo, o que se espera?

Um presidente assintomático, isolado na Casa Branca e retirado da campanha

O médico de Trump está confiante de que o presidente vai continuar a desempenhar “as suas funções sem interrupções durante a recuperação”. Mas, mesmo que permaneça assintomático, terá de se retirar da campanha eleitoral e ficar isolado na Casa Branca por tempo indeterminado, de acordo com o The New York Times.

Para Germano Almeida, especialista em política norte-americana, esta notícia “muda tudo” e “há uma inversão completa do jogo”. “Vamos ter um candidato, presidente em funções, em casa pelo menos em metade do tempo que falta para a eleição: falta um mês e um dia”, lembrou em declarações à Rádio Observador. Pelo menos, o debate de Trump e Biden agendado para o próximo dia 15 de outubro em Miami, no estado da Florida, fica já em risco.

Se a campanha se tinha pautado até agora com “Trump e o seu povo no terreno a ignorarem a pandemia, a desvalorizeram as máscaras, com comícios corpo-a-corpo” e com “Biden mais em casa, mais virtual, com vídeos e com máscaras”, agora pode ser “ao contrário”, defende o especialista. E justifica: “Trump vai estar em casa pelo menos nas duas próximas semanas e Biden mudou a sua estratégia e está a preparar, em estados decisivos, uma campanha mais tradicional, de porta-a-porta junto dos eleitores indecisos”.

O teste positivo pode até não ser devastador para a sua saúde, mas para a sua sorte política já não se pode dizer o mesmo.

Há uma carga simbólica gigantesca: Donald Trump é o presidente que desvalorizou a pandemia”, recordou o especialista Germano Almeida.

Trump passou os últimos meses a subestimar a gravidade da pandemia e a desprezar a comunidade científica, mesmo com a evidência do resultado devastador que teve para o país — o mais atingido no mundo pela Covid-19. Trump recusou-se mesmo a usar máscara em público, exceto em algumas ocasiões, questionando a sua eficácia e gozando até com o seu adversário, Joe Biden, por usar uma. Mais: nas últimas semanas, realizou vários eventos políticos lotados de pessoas — contrariando assim as recomendações das autoridades de saúde.

Isolado na Casa Branca e fora da campanha, acresce agora que Trump terá também de lidar com o impacto que este teste positivo terá na opinião dos eleitores. Até porque, alguns estudos mostram que a maioria dos norte-americanos acredita que o presidente agiu mal, lembra o The New York Times.

No entanto, a infeção do presidente “pode vir a ter interpretações muito diferentes”, nas palavras de Germano Almeida. “Pode ter a interpretação de uma justiça poética de alguém que desvalorizou a pandemia, mas também pode também vir a ter a interpretação de um reforço do que foi no fundo a tese de Trump que é: isto existe, mas é algo que não deve parar o mundo. Do ponto de vista eleitoral não é certo”, considera ainda. O especialista aponta que “Trump precisa de um game-changer” que “pode ser este”.

Um presidente doente, fora da corrida presidencial e substituído por Mike Pence

A existência ou não de sintomas permanece, para já, no segredo dos deuses — os assessores do presidente não o quiseram ainda revelar. Mas, se Trump ficar doente, podem levantar-se sérias questões sobre se deve ou não continuar na corrida eleitoral.

As probabilidades não abonam a seu favor. Com 74 anos, Trump pertence à categoria de idade considerada mais vulnerável ao vírus: oito em cada 10 pessoas que morreram nos Estados Unidos eram pessoas com 65 anos ou mais, aponta o The New York Times. Em contrapartida e apesar de ter o colesterol alto e ser considerado clinicamente obeso para sua altura, no ano passado, o médico do presidente considerou que Trump estava “de boa saúde”, depois de submetido a vários exames.

Mas se Trump ficar mesmo doente, o que pode acontecer? De acordo com a 25.ª Emenda da Constituição dos EUA, um presidente clinicamente incapacitado tem a opção de transferir temporariamente o poder para o vice-presidente. Assim, neste caso, Mike Pence assumiria os comandos dos Estados Unidos, mas Trump pode querer tê-los de volta a qualquer momento. É que a Constituição prevê também que o presidente possa reivindicar a sua autoridade sempre que se considerar apto para o cargo.

Adiar a data das eleições é, para Germano Almeida, “muito improvável” até porque “essa questão já se pôs há uns tempos pela dificuldade logística de se fazer eleições durante uma pandemia e o próprio Donald Trump recuou na reivindicação disso”. Mais: “A data da eleição está muito blindada por uma simples razão. É que o calendário entre a eleição, o processo de transição e a tomada de posse, é relativamente rígido”, acrescentou. Daí que, um adiamento de eleição levaria a que “não houvesse condições para uma tomada de posse”.

Se isso não acontecer, Donald Trump deixa de ser presidente em 20 de janeiro de 2021 e não parece que o facto de ter coronavírus seja motivo para que isso aconteça”, defendeu Germano Almeida.

Mike Pence já se manifestou sobre a notícia: recorreu ao Twitter para dizer que se junta às orações de milhões de americanos e desejar a Trump “uma recuperação rápida e total”. “Deus o abençoe, ao presidente Trump, e à sua maravilhosa, a primeira-dama Melania”, escreveu num curto texto, no Twitter.

Karen and I send our love and prayers to our dear friends President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump. We join millions across America praying for their full and swift recovery. God bless you President Trump & our wonderful First Lady Melania. — Mike Pence (@Mike_Pence) October 2, 2020

Desde que esta emenda foi ratificada em 1967, os presidentes norte-americanos apenas o fizeram três vezes. Em 1985, o presidente Ronald Reagan teve de ser submetido a uma colonoscopia e, por um breve período de tempo, passou o poder ao seu vice-presidente George H. W. Bush. Anos mais tarde, o presidente George W. Bush invocou a emenda duas vezes, também devido a duas colonoscopias em 2002 e 2007, para transferir temporariamente o poder para o vice-presidente Dick Cheney.

Um presidente e um vice-presidente incapacitados e uma mulher no poder

Quando no início de maio Katie Miller, a assessora de imprensa do vice-presidente dos EUA, ficou infetada com a Covid-19, Mike Pence optou ficar fisicamente longe de Trump para evitar uma possível exposição ao vírus. O mesmo deverá acontecer agora, especialmente porque é ele quem poderá vir a ficar no poder.

Mas e se também Mike Pence ficar infetado? Em terceiro lugar na linha de sucessão presidencial, está a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi. Por isso, num cenário destes, seria ela a intervir.