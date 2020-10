O ciclista português Amaro Antunes (W52-FC Porto) vai partir para a quinta etapa da edição especial da Volta a Portugal com a camisola amarela no corpo, depois de ter saído da Torre como líder.

Um dia depois de ter escapado ileso da etapa rainha desta edição, Antunes enfrentará uma jornada mais tranquila, na ligação de 176,3 quilómetros, entre Oliveira do Hospital e Águeda. O pelotão sai da cidade do distrito de Coimbra às 13h05 em direção à contagem de quarta categoria, situada ao quilómetro 32,4, em Celavisa, pouco antes de atravessar a primeira meta volante do dia, em Góis (40,6).

O segundo “sprint” intermédio da jornada, em Penacova (71,7), antecede a contagem de quarta categoria de Espinheira (77), num dia em que os 94 resistentes vão passar em Sangalhos, epicentro do ciclismo de pista nacional, onde uma meta volante está instalada ao quilómetro 161. O grande interesse da jornada está reservado para o final, com a chegada a Águeda, presumivelmente disputada ao “sprint”, a estar prevista para as 17h29.

Amaro Antunes (W52-FC Porto) tem 13 segundos de vantagem sobre o compatriota Frederico Figueiredo Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), enquanto o seu companheiro espanhol Gustavo Veloso é terceiro, a 01.13 minutos.