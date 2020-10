O ciclista Joni Brandão foi penalizado em 20 segundos na geral individual, por abastecimento irregular na quarta etapa, que ganhou, confirmou esta sexta-feira o diretor desportivo da Efapel, reconhecendo que a Volta a Portugal está perdida.

“Não há muito a dizer. Deu-se um abastecimento irregular nos últimos 10 quilómetros [da etapa da Torre]. Sabíamos que podíamos ser penalizados, mas os meus atletas já vinham há 50 quilómetros sem água. Foi um instinto”, admitiu Ruben Pereira.

O colégio de comissários já tinha penalizado António Carvalho na noite de quinta-feira, pela mesma irregularidade, e, esta sexta-feira de manhã, após rever as imagens televisivas, decidiu aplicar a mesma sanção, prevista nos regulamentos, ao vencedor no alto da Torre. Assim, Brandão cai do quarto para o quinto lugar da geral individual, por troca com João Benta (Rádio Popular-Boavista), e vê a sua distância para o camisola amarela Amaro Antunes (W52-FC Porto) aumentar para 01.37 minutos.

“Perdemos a Volta na Senhora da Graça, não por estes 20 segundos”, defendeu o diretor desportivo da Efapel, em declarações aos jornalistas em Oliveira do Hospital, ponto de partida da quinta etapa, uma ligação de 176,3 quilómetros que termina em Águeda.

Ruben Pereira assumiu a culpa pela penalização dos seus ciclistas, vincando que pensou no bem estar de Brandão e Carvalho. “Pela minha maneira de ver, foi tudo em prol deles, apesar de terem saído prejudicados”, concluiu.

A edição especial da Volta a Portugal, que decorre até segunda-feira, é liderada por Amaro Antunes, que tem 13 segundos de vantagem sobre Frederico Figueiredo (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel).