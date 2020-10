A ilha do Faial, que integra o grupo central dos Açores, elege para o hemiciclo regional quatro deputados, tendo nas eleições regionais de 2016 PS e PSD conseguido eleger dois parlamentares cada.

A ilha tem apenas um concelho, a Horta, sede da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, e é a terceira mais populosa dos Açores, indicam dados da Pordata, com 14.532 habitantes.

Por municípios, apenas Ponta Delgada tem maior população estrangeira residente nos Açores, indicam os mesmos dados.

A ilha é servida pelo Aeroporto da Horta, com ligações aéreas regulares para as restantes ilhas e para o exterior do arquipélago, nomeadamente Lisboa, operação realizada pela SATA.

O Porto da Horta, por seu turno, foi um importante entreposto nas ligações marítimas e por cabo submarino no Atlântico Norte, mantendo uma atividade relevante como porto comercial e local de escala de iates nas travessias entre o continente americano e a Europa.

Em termos económicos, o Faial é a ilha açoriana que regista maior poder de compra ‘per capita’, com o indicador a situar-se nos 90,7 pontos, ao passo que a média regional fica pelos 87,3, sendo a média do país o valor 100.

Um total de nove forças políticas concorrem no Faial nas eleições de 25 de outubro para tentar obter os quatro lugares de deputado regional eleitos pela ilha.

O PSD, que venceu na ilha há quatro anos, avança com o atual deputado e antigo vice-presidente do partido Carlos Ferreira como cabeça de lista, ao passo que o PS apresenta Ana Luís, atual presidente da Assembleia Legislativa Regional, como número um.

O CDS tem este ano como cabeça de lista na ilha Rui Martins, enquanto Aurora Ribeiro lidera a lista do Bloco de Esquerda e Paula Decq Mota é a número um da CDU, que junta PCP e ‘Os Verdes’.

O PPM aposta em Délcio Martins como cabeça de lista, havendo ainda a registar candidaturas no Faial do PAN (Alexandre Dias), Chega (Fernando Morais) e Partido da Terra (Catarina Martins).

As próximas eleições para o parlamento açoriano decorrem em 25 de outubro.

Nas anteriores legislativas açorianas, em 2016, o PS venceu com 46,4% dos votos, o que se traduziu em 30 mandatos no parlamento regional, contra 30,89% do segundo partido mais votado, o PSD, com 19 mandatos, e 7,1% do CDS-PP (quatro mandatos).

O BE, com 3,6%, obteve dois mandatos, a coligação PCP/PEV, com 2,6%, um, e o PPM, com 0,93% dos votos expressos, também um.

Nas eleições regionais existem um círculo por cada uma das nove ilhas mais um círculo regional de compensação que reúne os votos que não foram aproveitados para a eleição de parlamentares nos círculos de ilha.

O PS governa a região há 24 anos, tendo sido antecedido pelo PSD, que liderou o executivo regional entre 1976 e 1996.

Conselho do Faial mantém reinvindicações

O Conselho de Ilha do Faial vai manter, na próxima legislatura, o caderno reivindicativo que apresentou ao Governo dos Açores na última visita estatutária à ilha, no final de junho, havendo ainda “temas pendentes”.

“Continuamos sem resposta para algumas obras fundamentais para a ilha como a ampliação da pista do Aeroporto da Horta, a segunda fase da variante, a reabilitação do porto comercial ou a recuperação das termas do Varadouro”, disse à agência Lusa o presidente do Conselho de Ilha do Faial, Guilherme Pinto, no âmbito das eleições legislativas regionais, agendadas para 25 de outubro.

Segundo explicou, o Conselho de Ilha só deixou cair a reivindicação do reforço das ligações aéreas entre Lisboa e a Horta, que tem sido também uma exigência frequente das forças vivas locais, apenas porque a pandemia da covid-19 alterou por completo o mercado da aviação comercial em todo o mundo.

“Apenas em relação à repavimentação das estradas regionais é que se tem visto alguma evolução recentemente”, adiantou Guilherme Pinto, referindo-se à obra de repavimentação da denominada “estrada do mato” entre o Largo Jaime de Melo, na freguesia dos Flamengos, e o alto da Ribeira do Cabo, na freguesia do Capelo”, e ainda o arranque do novo quartel de bombeiros do Faial.

O presidente do Conselho de Ilha do Faial lembra, ainda assim, que algumas destas obras são reivindicadas “há mais de 12 anos”, e que, surgem, por isso, com algum tempo de atraso em relação à data em que deviam ter sido concretizadas.

Apesar de ser da mesma cor política que o atual Governo, o socialista tem sido uma voz crítica em relação ao desempenho do executivo socialista na ilha, lamentando também a falta de resposta governamental aos ofícios enviados pelo Conselho de Ilha.

O Conselho de Ilha é um órgão consultivo do Governo dos Açores composto pelos presidentes das câmaras e assembleias municipais da ilha, por quatro membros eleitos por cada assembleia municipal, por três presidentes de junta de freguesia e um representante do Governo Regional (sem direito a voto).

No Conselho, têm ainda assento dois representantes do setor empresarial, dos movimentos sindicais e das associações agrícolas.

Têm direito a um representante as Instituições Particulares de Solidariedade Social, as associações ambientais não governamentais e as associações de defesa da igualdade de género nas ilhas em que estas tenham sede.

Os deputados eleitos pelo círculo eleitoral da ilha podem participar nas reuniões, mas sem direito a voto, tal como os deputados eleitos pelo círculo de compensação, que podem participar nos conselhos da ilha da sua residência oficial.

Quase 4.000 graciosenses elegem três deputados para o parlamento regional

A ilha Graciosa, com 4.217 habitantes e 3.936 eleitores, menos 475 do que há quatro anos, vai eleger três deputados para o parlamento dos Açores nas regionais de 25 de outubro.

Com um município e quatro freguesias, a Graciosa é a segunda ilha mais pequena dos Açores, com uma área que se estende por 60,65 quilómetros quadrados. Não é, no entanto, a segunda ilha menos populosa da região. Os 4.217 habitantes que a Pordata conta em 2019 partilham bem o espaço, que tem uma densidade populacional de 70 habitantes por quilómetro quadrado.

Em 25 de outubro, 3.936 graciosenses terão a oportunidade de escolher quem preenche três das 57 cadeiras do hemiciclo açoriano.

Com menos 475 eleitores do que nas últimas eleições legislativas dos Açores, a ilha branca, à semelhança de outras ilhas, apresenta problemas demográficos de decréscimo e envelhecimento da população.

Entre 2010 e 2019, perdeu cerca de 200 habitantes e, na região mais jovem do país, um indicador para o qual contribuiu, principalmente, a ilha de São Miguel, a Graciosa tem um índice de envelhecimento de 151 idosos por cada 100 jovens.

Apesar do decréscimo populacional, é a segunda ilha com melhor índice sintético de fecundidade, com uma média de 1,4 filhos por mulher.

O saldo natural melhorou no período de nove anos analisados pela Pordata, que revela que, em 2010, morreram 81 pessoas e nasceram 36, o que equivale a um saldo de -45, enquanto em 2019 nasceram 40 bebés, mas morreram 57 pessoas, o que contribuiu para uma melhoria do saldo natural, que foi de -17 no ano passado.

Destaca-se, ainda, o decréscimo de beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI), que diminuiu de 444 pessoas, em 2010, para 261, em 2019, registando-se menos 183 beneficiários, num indicador importante na região com maiores índices de pobreza do país. Nos Açores, 10,2% da população beneficia do RSI, o que contrasta com 3% em todo o país.

Os graciosenses são os açorianos com menos poder de compra. Esta é a segunda ilha com menos empresas não financeiras, surgindo acima da ilha do Corvo, e ocupa uma posição semelhante na tabela do valor acrescentado bruto dessas mesmas empresas.

À semelhança das outras ilhas da região, a agricultura e a pesca são os setores que, historicamente, mais contribuem para a economia da ilha, embora os últimos anos mostrem um aumento do peso do turismo.

Neste setor, e ressalvando que não há dados disponíveis para as ilhas de São Jorge e do Corvo, a Graciosa é onde se geram menos receitas totais nas dormidas por hóspede em alojamentos turísticos, com uma média de 88,7 euros, face à média regional de 112,5 euros.

É também a ilha com os piores números em termos de saúde, já que, com apenas quatro médicos, tem 1.054 habitantes por médico, face à média de 278 habitantes por médico na região, para a qual contribuem positivamente as três ilhas com hospital (São Miguel, Terceira e Faial), e de 186 pessoas para cada um destes profissionais a nível nacional.

Nas últimas eleições para o parlamento açoriano, em 2016, a taxa de abstenção registada a nível regional foi de 59,2%, tendo a Graciosa sido das ilhas com menor abstenção, com 45,1% dos eleitores a não se deslocarem às urnas.

Na altura, a Graciosa foi responsável pela eleição de dois deputados socialistas e um do PSD.

Este ano, em 25 de outubro, vão a votos oito forças políticas na ilha branca, sendo que o PS volta a apresentar José Ávila como cabeça-de-lista pelo círculo de ilha, assim como o PSD mantém João Bruto da Costa no topo da lista.

A CDU (PCP/PEV) avança com Joana Fonseca, enquanto o BE tem como cabeça-de-lista Humberta Brites Araújo e o CDS-PP Fernando Melo.

O círculo eleitoral da Graciosa conta ainda com a candidatura do PPM, encabeçada por Luís Picanço, do MPT — Partido da Terra, com Daniel Gomes, e o Chega, estreante nas eleições regionais, que apresenta Roberto Pires.

Conselho de Ilha da Graciosa quer preparar o “turismo pós-pandemia”

Transportes, saúde, habitação e demografia são as principais preocupações do Conselho de Ilha da Graciosa para a próxima legislatura, mas o presidente deste órgão consultivo quer também preparar “o turismo pós-pandemia”.

“O que eu vejo que é mais imediato — estamos a falar de uma previsão para uma legislatura — será o reforço no setor da saúde (…), depois a economia e também tudo o que está subjacente, como o emprego e a habitação”, afirmou à Lusa o presidente do Conselho de Ilha da Graciosa, Vítor Mendes.

A menos de um mês das próximas eleições legislativas regionais, que decorrem em 25 de outubro, o presidente deste órgão adiantou à Lusa quais são as prioridades para a ilha Graciosa.

Num cenário atípico, mantêm-se os problemas estruturais da ilha, como as “questões de habitação” ou “questões demográficas naturais das ilhas mais pequenas”, onde o decréscimo e o envelhecimento da população se fazem sentir com mais premência, mas Vítor Mendes aponta também os “problemas sistémicos, que são os transportes, principalmente nas ilhas mais pequenas”.

Este órgão consultivo realça a importância de programas “de reabilitação de habitação degradada”, que “ajudam muito na capacidade de adquirir casas para os casais jovens” e que estão já a ser implementados a ilha.

No emprego, “há sempre muita dificuldade em recrutar mão-de-obra, sobretudo especializada”, alerta o representante dos empresários da Graciosa, afirmando que é preciso apoiar as “deslocações para cursos profissionais”.

Para a próxima legislatura, Vítor Mendes considera imperativo apostar “nos setores onde a Graciosa tem mais vantagem competitiva, embora muita coisa se possa alterar” depois do surto pandémico.

O turismo é “um dos setores económicos que estava com pujança e com mais crescimento nos Açores”, aponta.

“Tudo indica que vai continuar e que até, provavelmente, se vai falar mais, porque já temos algum ‘know-how’ e estamos a ter uma certa pausa para rever e reponderar o que tem de ser feito melhor”, defende o empresário.

Vítor Mendes reconhece que o que aí vem “vai ser o turismo pós-pandemia” e que, na “conjuntura internacional”, “alguma coisa se há de alterar, mais que não seja a capacidade económica dos países”.

Mesmo assim, acredita que, “quando houver uma retoma, é quase garantido, se é que pode haver garantias nesta altura, o turismo vai ser melhor trabalhado nos Açores”.

Para a Graciosa, nos próximos quatro anos, “é preciso não descurar os investimentos que estavam previstos”, como as obras “no aeródromo, na aerogare e, futuramente, o alargamento da pista”, a gare marítima e o núcleo de recreio náutico da zona da Barra, “projetos que estão propostos e aceites pelo Governo”, lembra o presidente do Conselho de Ilha da Graciosa.

A ilha mais pequena dos Açores elege dois deputados

O Corvo, a ilha mais pequena dos Açores, conta com 465 habitantes e 337 eleitores, que vão escolher dois deputados para a Assembleia Legislativa Regional nas eleições de 25 de outubro.

São 17 quilómetros quadrados de um cone vulcânico, o Monte Gordo, que alberga, no topo, a lagoa do Caldeirão, mas é onde há espaço para uma fajã, na encosta sul da ilha, que se fixam os 465 habitantes da ilha, segundo aponta o “Retrato dos Açores” de 2020 da Pordata.

Na Vila do Corvo, com vista para a vizinha ilha das Flores, estão inscritos para votar nas próximas eleições legislativas regionais 337 eleitores, mais três do que há quatro anos.

Naquela que é a região mais jovem do país, um indicador para o qual apenas a ilha de São Miguel contribuiu positivamente com mais jovens do que idosos, o Corvo ocupa o meio da tabela, com 131 idosos por cada 100 jovens, sendo que os menores de 15 anos são 14% da população e os maiores de 65 são 19%.

Em termos de saldo natural, o indicador que compara o número de mortes com o número de nascimentos, é a segunda melhor ilha, com um saldo de -8, apesar de se ter registado apenas um nascimento em 2019 e de ter o índice sintético de fecundidade mais baixo da região, que revela que o número médio de filhos por mulher é de 0,26.

Tem, também, um saldo migratório positivo, tendo, entre aqueles que saíram e os que entraram na ilha, ganhado sete habitantes.

Apesar de ser a segunda ilha com menor densidade populacional, com 27 habitantes por quilómetro quadrado (número apenas ultrapassado pelos 26 habitantes por quilómetro quadrado das Flores), está empatada com São Miguel no topo da lista do número médio de habitantes por alojamento familiar. São 2,4 por habitação, um número que pode mudar, já que, em 2019, 67% das construções na ‘ilha preta’ foram para habitação familiar.

A ilha mais a norte do arquipélago, que pertence já à placa continental norte-americana, conta apenas com um município, o único do país sem juntas de freguesia, que é, também, o maior empregador da ilha, responsável por 44 postos de trabalho, “cerca de 10% da população total, nem sequer é da ativa”, reparou o presidente da Câmara do Corvo, José Manuel Silva.

Apenas três pessoas beneficiam do subsídio de desemprego na ilha e os corvinos são, depois dos graciosenses, os açorianos com menos poder de compra, com uma taxa de 76,2. A média regional é de 87,3.

Grande parte da população está empregada na função pública, indica o autarca, mas os setores que mais contribuem para a economia da ilha são a agropecuária, essencialmente através da produção de carne, e as pescas também têm “alguma expressão”.

“Tirando isso, é comércio e serviços”, onde o turismo tem vindo a ganhar espaço, oferecendo, atualmente, 48 camas oficiais, entre alojamento tradicional e local.

Sendo a ilha mais pequena e menos populosa, é também a que tem menos empresas não financeiras, que são 90, empregam 117 pessoas e geram um valor bruto acrescentado de 978 mil euros — o mais baixo da região.

O Corvo é a ilha com menos alunos do ensino não superior em relação ao total de habitantes, sendo que estes representam 11% da população.

Com um médico e uma farmácia para 465 pessoas, os corvinos são os açorianos com melhor rácio de habitantes por farmácia e Santa Maria é a única ilha da região sem hospital que está melhor do que o Corvo no rácio de habitantes por médico.

Na ilha que, há quatro anos, elegeu um deputado pelo PS e outro pelo PPM, estes partidos voltam a apresentar como cabeças de lista Iasalde Nunes, pelo Partido Socialista, e Paulo Estêvão, do Partido Popular Monárquico, que vai a votos em coligação com o CDS-PP na candidatura “Mais Corvo”.

O maior partido da oposição, o PSD, apresenta, na mais pequena ilha dos Açores, Luís Pimentel, enquanto o Bloco de Esquerda avança o nome de Maria José Amaral e a CDU, que junta o Partido Comunista Português e ‘Os Verdes’, nomeou o coordenador regional comunista, Marco Varela, como cabeça de lista do círculo do Corvo.

Transporte de mercadorias e requalificação da aerogare são prioridades no Corvo

O transporte marítimo de mercadorias, a reabilitação da aerogare e da Unidade de Saúde e um estudo à reserva de água do Caldeirão são as preocupações principais no Corvo, aponta o Conselho de Ilha.

“Obviamente que a questão dos transportes continua a estar sempre em cima da mesa e a questão das viagens de abastecimento de carga por via marítima também é um ponto que não pode passar ao lado, porque a situação ainda não está resolvida, está remediada, digamos assim”, afirmou à Lusa o presidente do Conselho de Ilha do Corvo.

A menos de um mês das eleições legislativas regionais, agendadas para 25 de outubro, José Manuel Silva, que é também presidente do único município da ilha, apontou algumas das questões que o órgão consultivo quer ver resolvidas na próxima legislatura.

Num território disperso por nove ilhas, os transportes são sempre prioridade, particularmente nas ilhas pequenas. Na mais pequena delas todas, esta questão ganha relevância depois de um ano de irregularidades no transporte marítimo de mercadorias, consequência da passagem do furacão Lorenzo pela região.

“Caminhando novamente para o inverno e para os próximos invernos, prevemos que a situação se possa complicar outra vez, daí que essa questão se torne premente”, alerta o autarca.

O Conselho de Ilha do Corvo lembra outra preocupação cuja resolução, “supostamente, está prevista para o próximo ano, mas que não está resolvida ainda, que é a ampliação da aerogare do Corvo e, simultaneamente, porque se trata do mesmo edifício, a ampliação do quartel de bombeiros”.

Há também uma necessidade de “reorganização e eventual ampliação das atuais instalações de saúde”, aponta o presidente deste órgão, que menciona a falta de espaço do edifício, que tem “mais de 30 anos”.

Ainda em termos de obras públicas, o autarca pede a repavimentação da estrada do Caldeirão, “antes que seja precisa uma intervenção de maior monta”.

No cimo da estrada, a Lagoa do Caldeirão também inspira cuidados, devido à “falta de água que, durante a maior parte do ano, ela já apresenta” e os corvinos querem que, “pelo menos”, sejam feitos “estudos para uma eventual intervenção, dentro daquilo que, depois, os estudos apontem que serão as necessidades”.

A gestão de resíduos urbanos é outra das questões levantadas, já que o “centro de processamento de resíduos foi destruído há uns anos pelo mau tempo e, a partir daí, nunca funcionou a 100%”, além de que o “transporte de resíduos é feito de forma que não é a mais indicada”, refere.

Quanto à agricultura, urge encontrar uma “solução que seja praticável e que possa ser eficaz, dentro daquilo que é o expectável”, no combate aos roedores.

José Manuel Silva esclareceu ainda que “não há problema com o delegado de saúde – o delegado de saúde existe e está nomeado”.

O autarca respondia à Lusa depois de o atual deputado e candidato pelo PPM, Paulo Estêvão, ter afirmado, no debate entre os candidatos da ilha promovido pela RTP/Açores, que o Corvo estava sem delegado de saúde e que a Unidade de Saúde de Ilha estava sem direção.

“O médico que está cá é delegado de saúde. Não há é diretor clínico”, reforçou.

A ilha esteve sem médico durante “cerca de um mês e meio”, entre a altura em que o anterior clínico se reformou até o seu substituto ser colocado, o que aconteceu em meados de agosto, adiantou José Manuel Silva.

“Obviamente que essas questões me preocupam, mas muito sinceramente aquilo que me preocupa são os cuidados que são prestados às pessoas. Se temos um médico, que é delegado de saúde, portanto, o resto, sinceramente, prende-se com questões administrativas que são ‘fait-divers’ nesta altura, porque não põem em causa o funcionamento da unidade de saúde, nem a prestação de cuidados de saúde às pessoas”, afirmou.