Este sábado ocupa por agora o terceiro pior dia desde o início da pandemia, em Portugal, no que diz respeito ao número de novos casos. O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) dá conta que nas últimas 24 horas mais 963 pessoas ficaram infetadas, fazendo assim subir para 78.247 o número total de infeções. É assim o terceiro aumento diário mais alto desde o início da pandemia.

O máximo de novas infeções diárias continua a ser o valor registado a 10 de abril com 1516 novos casos. Em segundo, 31 de março com 1035 novos casos e, agora, 3 de outubro com 963 novas infeções.

Nas últimas 24 horas, mais 12 pessoas morreram devido à Covid-19, segundo o boletim. Do total, seis foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT). Segue-se o Norte com mais três vítimas mortais, o Centro com mais duas e o Alentejo com a restante. O Norte continua a ser, no entanto, a região onde mais pessoas morreram desde o início da pandemia: 891, face às 781 vítimas mortais registadas em LVT. Portugal está perto chegar aos dois mil mortos: já 1.995 morreram devido à Covid-19.

Quanto ao número de casos, 80% das novas infeções das últimas 24 horas foram registasdas nas regiões de LVT e o Norte juntas. Do total de 963 novos casos, 440 ocorreram em Lisboa (42,91% do total) e 362 no Norte (40,88%), que passa assim a linha dos 28 mil casos desde sempre. Segue-se depois a zona Centro com mais 60 novos casos, o Algarve com mais 49 e o Alentejo com mais 43. Nas ilhas, a Madeira registou mais sete novas infeções e os Açores mais duas.

O número de casos ativos, isto é, pessoas que estão infetadas neste momento, continua a aumentar. Contas feitas, há 26.407 pessoas infetadas em Portugal ao mesmo tempo. Há ainda 46.228 pessoas que estão em vigilância pelas autoridades de saúde.

Mais 486 recuperados e menos 14 pessoas internadas

O boletim da DGS deste sábado dá ainda conta de que mais 486 pessoas recuperaram da doença, fazendo aumentar para 49.845 o número total de recuperações, desde o início da pandemia. Portugal está assim perto de ultrapassar a linha de 50 mil pessoas recuperadas.

Há também menos 14 pessoas internadas e mais uma deixou os cuidados intensivos em relação ao último balanço da DGS. Assim, há neste momento 668 pessoas internadas e, dessas, 106 estão nos cuidados intensivos.

Morreram mais homens do que mulheres, mas houve mais mulheres infetadas

A caracterização das vítimas mortais por sexo dá conta de que, do total de 1995, mil eram homens e as restantes 995 eram mulheres. Em contrapartida, houve mais infeções no sexo feminino: 42.760 face às 35.487 registadas no sexo masculino.