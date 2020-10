Há mar e mar, há (Am)ir e voltar: e Sérgio não conseguiu chegar a bom Porto (a crónica do FC Porto-Marítimo)

Alex Telles estava quase de saída mas ainda não saiu. Soares já rumou à China e Aboubakar à Turquia. Otávio e Corona continuam no plantel. Zaidu, Cláudio Ramos, Evanilson e Taremi ainda não foram opções no onze. Toni Martínez deve ser apresentado nos próximos dias e a chegada de Pêpê complicou-se. Em resumo, este sábado, Sérgio Conceição repetia pela terceira vez consecutiva uma façanha que já acontece desde o início da temporada: colocava em campo um onze inicial totalmente composto por jogadores que já estavam no FC Porto na temporada passada e que foram campeões nacionais.

Ainda assim, a equipa que este sábado jogava contra o Marítimo não estava imune a novidades. Marchesín lesionou-se na zona das costelas durante a semana e era substituído no onze por Diogo Costa, sendo que o reforço Cláudio Ramos ficava no banco de suplentes e era convocado pela primeira vez. Por outro lado, Uribe perdia a titularidade pela primeira vez esta época e cedia o lugar a Luis Díaz, que regressava às opções iniciais de Sérgio Conceição depois de ter sido um dos elementos mais importantes da equipa na reta final da temporada anterior.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder FC Porto-Marítimo, 2-3 3.ª jornada da Primeira Liga Estádio do Dragão, no Porto Árbitro: Rui Costa (AF Porto) FC Porto: Diogo Costa, Manafá (João Mário, 86′), Pepe, Mbemba (Zé Luís, 81′), Alex Telles, Otávio, Danilo, Sérgio Oliveira (Fábio Vieira, 81′), Luis Díaz (Taremi, 53′), Marega, Corona Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos, Diogo Leite, Uribe, Zaidu, Romário Baró Treinador: Sérgio Conceição Marítimo: Amir, Cláudio Winck, Lucas Áfrico, Zainadine, Marcelo Hermes, René Santos (Milson, 76′), Jean Irmer, Correa (Edgar Costa, 62′), Nanu, Getterson, Rodrigo Pinho (Kibe, 69′) Suplentes não utilizados: Charles, Kerkez, Jean Cléber, Bambock, Pelágio, Joel Treinador: Lito Vidigal Golos: Rodrigo Pinho (24′ e 52′), Pepe (42′), Nanu (90+4′), Otávio (90+10′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Rodrigo Pinho (45+2′), a Mbemba (51′), a Kibe (72′), a Pepe (82′), a Edgar Costa (87′)

Mas antes do apito inicial e ainda na antevisão, o treinador dos dragões abordou um dos temas mais polémicos da jornada anterior: o alegado anti-jogo do Marítimo e, por conseguinte, o alegado anti-jogo de Lito Vidigal na partida contra o Tondela. “Conheço o Lito Vidigal há alguns anos. É alguém inteligente em termos de tática e não do anti-jogo. Esse é um dos problemas do futebol português, que está nos últimos lugares do ranking em tempo de jogo. É um problema que merece discussão. Existem vários motivos para que esses dados sejam o que são. Aquilo que espero é que existe coragem por parte dos árbitros para darem 15 ou 20 minutos de compensações e não vale a pena mostrar amarelos aos 90 ou 92 minutos. Agora, por aquilo que conheço do Lito, ele nunca precisou de anti-jogo para ser competitivo”, garantiu o técnico.

Certo é que, no Dragão, o FC Porto encontrava um adversário que nunca venceu no estádio dos dragões e tinha a oportunidade de chegar à terceira vitória em três jornadas no Campeonato — e pressionar desde já o Benfica, que também ainda não perdeu pontos mas só entra em campo este domingo com o Farense. O Marítimo chegava a esta jornada com uma derrota e uma vitória atrás das costas e a vontade de repetir, pelo menos, o resultado do FC Porto há praticamente um ano na Madeira: um empate com golos de Bambock e Pepe.

FCP-CSM, faltam 0’

Zero vitórias do Marítimo no Porto em 40 jogos (só 1.ª divisão)

O Marítimo apresentava-se no Dragão com um 5x3x2 declarado e o FC Porto respondia com o sistema habitual mas com Otávio mais recuado: o médio brasileiro, que tem sido opção para uma posição mais próxima da ala, andava um metros para trás e aparecia no meio-campo para abrir espaço para Luis Díaz no apoio a Marega no ataque. O primeiro lance de perigo dos dragões teve Lucas Áfrico como protagonista, já que foi o defesa madeirense a afastar um cruzamento de Otávio (9′), e Díaz foi depois anulado por quatro adversários quando estava na grande área com a bola controlada (10′). Com mais bola mas sem grande superioridade no que toca a ocasiões de golo, saltava à vista a dinâmica da defesa do FC Porto na hora de construir.

Sempre que os dragões tinham a bola e era hora de desenhar um lance de ataque, ou Pepe ou Mbemba assumiam sozinhos o eixo defensivo e o setor mais recuado da equipa ficava temporariamente reduzido a três elementos: se a ideia era atacar pela esquerda, Alex Telles subia para se aproximar de Luis Díaz, Sérgio Oliveira procurava espaços interiores e Pepe ocupava a lateral da defesa; se a ideia era avançar pelo lado contrário, Manafá subia para se aproximar de Corona, Otávio explorava zonas interiores e Mbemba ocupava a lateral da defesa. Um sistema que parecia perfeito na hora de atacar mas que acabou por revelar lacunas na hora de defender.

???????? 27' | Porto 0-1 Marítimo Rodrigo Pinho igualou Thiago Santana e já é o melhor marcador do campeonato, com 3 golos#LigaNOS #FCPCSM pic.twitter.com/Fc7XFuo2t5 — GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) October 3, 2020

As jogadas de perigo do Marítimo depressa mostraram que a ideia da equipa de Lito Vidigal era precisamente explorar as costas dos laterais do FC Porto sempre que estes subiam. Correa marcou depois de um cruzamento vindo da esquerda mas o lance foi anulado por nove centímetros de fora de jogo (9′), Rodrigo Pinho obrigou Diogo Costa a uma defesa apertada depois de um cabeceamento (16′): e foi precisamente o avançado brasileiro que só precisou de chegar à segunda tentativa para abrir o marcador. Num lance bem desenhado pelos madeirenses, em que a bola passou por vários jogadores e viajou do lado esquerdo para o corredor direito, Winck tirou da manga um passe perfeito em profundidade e descobriu as costas de Pepe; Mbemba não fez a dobra ao colega do lado, Alex Telles também estava atrasado e Pinho apareceu isolado, tirou Mbemba da frente com um bom pormenor e rematou sem grande oposição para abrir o marcador (24′).

O FC Porto procurou responder à desvantagem mas mostrava muitas dificuldades em ultrapassar a organização defensiva da equipa de Lito Vidigal. Wilson Manafá, na ala direita, acabava por ser o jogador mais inconformado dos dragões e cruzava, rematava e quebrava linhas para tentar desequilibrar. Os últimos 10 minutos da primeira parte trouxeram uma intensidade superior da equipa de Sérgio Conceição, que empurrou por completo o Marítimo para o próprio meio-campo, e tanto Corona (38′) como Manafá (41′) ficaram perto de empatar. Esse privilégio estava, porém, reservado para Pepe: o central português apareceu no coração da grande área a cabecear forte depois de um canto batido por Alex Telles, empatou o resultado antes ainda do intervalo (42′) e tornou-se o mais velho de sempre a marcar pelo FC Porto, aos 37 anos e sete meses. Os últimos instantes do primeiro tempo ainda trouxeram um ensaio de reação por parte dos madeirenses, incluindo um remate forte de Hermes à malha lateral (45+3′), algo que deixava antecipar que a equipa de Vidigal não iria abdicar de lutar pelo resultado.

???????? INTERVALO | Porto 1 – 1 Marítimo Organização defensiva e contra-ataque insular vai complicando a vida a "dragão" que ainda assim chegou ao empate perto do descanso, após recorrer à "receita Telles" ???? Powered by @betpt #LigaNOS #FCPCSM pic.twitter.com/JBP8ycSSzF — GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) October 3, 2020

[Carregue nas imagens para ver alguns dos melhores momentos do FC Porto-Marítimo:]