O futebolista português Tomás Tavares foi emprestado pelo Benfica aos espanhóis do Alavés até ao final da temporada, sem opção de compra, anunciaram este sábado os dois clubes nas suas páginas oficiais na Internet.

“O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Alavés para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Tomás Tavares. O contrato de cedência acertado com o clube espanhol (La Liga) é válido até ao final da época 2020/21 e não inclui cláusula de opção de compra”, lê-se no site das ‘águias’.

Ligado ao Benfica desde 2010, Tomás Tavares, de 19 anos, chegou na última temporada à equipa principal das ‘águias’, na qual alinhou em 26 encontros.

Esta temporada, o defesa direito tinha feito três encontros pela equipa B, mudando-se agora para o conjunto basco, atual último classificado da liga espanhola.