O atual executivo regional acredita que o turismo irá continuar a ter um “peso crescente na economia” dos Açores, enquanto a Associação da Hotelaria de Portugal defende a importância de aumentar a duração da estadia média no arquipélago.

“Que o turismo continuará a ter um peso crescente na economia, não temos dúvidas. E que isso continuará também a representar mais emprego para os nossos jovens, de todas ilhas, como assim se tem visto nos últimos anos”, afirmou a secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo, Marta Guerreiro, em declarações à agência Lusa.

A secretária regional assinalou que as “perspetivas turísticas” da região continuam a ser “positivas”, prevendo uma “retoma gradual” — após a quebra provocada pela covid-19 — a partir de 2021.

“As perspetivas turísticas para o destino continuam a ser positivas para os anos vindouros, mas é inegável que 2020 vai ser um ano de quebra significativa”, assinalou.

A “chave para o sucesso do turismo nos Açores”, disse, é que a “tendência global” do setor turístico para os próximos anos vai ao encontro da oferta da região.

“Depois da experiência pandémica vivida vai haver lugar para um turismo diferente. Um turismo com novas oportunidades e desenvolvimentos para destinos não massificados, exclusivos e sustentáveis, tal como acontece com o nosso”, afirmou.

A secretária regional relevou que os Açores trilharam um “caminho de consolidação, de afirmação” no mercado turístico ao longo dos últimos quatro anos, tendo alcançado “notoriedade” junto de “mercados importantes”, como a Europa e a América do Norte.

Segundo Marta Guerreiro, caso não fosse a pandemia da covid-19, 2020 seria um “ano de recordes e de crescimento significativo” nos indicadores turísticos na região.

“Os Açores tinham vindo a acumular recordes praticamente em todos os indicadores turísticos desde 2015, mas em especial nesses anos, 2016 a 2019, foi um período em que se registou um crescimento superior a um milhão de dormidas”, disse.

Para a “notoriedade” do destino Açores, a governante destacou a “importância da certificação” de primeiro arquipélago sustentável do mundo, atribuída em dezembro de 2019 pelo Global Sustainable Tourism Council.

Marta Guerreiro assinalou também que iniciou a legislatura perante “críticas bastante fortes quanto ao défice” na formação dos profissionais do turismo, mas que, quatro anos depois, foi possível “acabar a legislatura com centenas de pessoas formadas nas diversas ilhas e em várias áreas”.

Segundo o delegado da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP) nos Açores, Fernando Neves, “facilmente se diz” que o balanço do setor do turismo nos últimos quatro anos é “muito positivo”.

“Nestes quatro anos houve um trabalho positivo no precaver do futuro. Todo o projeto em torno da sustentabilidade é um projeto com futuro, é um legado que é deixado por esta secretaria e é um legado importante”, afirmou o empresário.

Para o futuro, Fernando Neves disse ser “prioritário” manter a “capacidade produtiva” e “mudar o paradigma das férias” na região, sendo “importante aumentar a estadia dos turistas”, uma vez que a estadia média nos Açores está “abaixo dos três dias”.

O representante da AHP salientou que a oferta turística da região se enquadra “com as novas expectativas turísticas nessa fase de pandemia”, frisando a “importância” de captar novos mercados.

“Vai haver uma maior perca do poder de compra nas famílias, vai haver desemprego e dificuldades económicas. É importante chegarmos a faixas do mercado com maior capacidade de continuar a fazer férias”, declarou.

Durante o mês de agosto de 2020, nos Açores, as dormidas na hotelaria tradicional, no turismo no espaço rural e no alojamento local foram cerca de 163 mil (valor 2,4 vezes superior a julho).

Em agosto de 2019, existiram 446,5 mil dormidas na região, um valor superior 14,7% face ao período homólogo de 2018.

As próximas eleições para o parlamento açoriano decorrem em 25 de outubro.

Nas anteriores legislativas açorianas, em 2016, o PS venceu com 46,4% dos votos, o que se traduziu em 30 mandatos no parlamento regional, contra 30,89% do segundo partido mais votado, o PSD, com 19 mandatos, e 7,1% do CDS-PP (quatro mandatos).

Demografia, pobreza e trabalho preocupam sindicatos e conselho económico

O despovoamento e o envelhecimento da população foram preocupações centrais para o Conselho Económico e Social dos Açores, e são partilhadas pela UGT, enquanto a CGTP insiste na valorização laboral como prioridade para a próxima legislatura.

O Conselho Económico e Social dos Açores (CESA) é um órgão consultivo que reúne representantes de vários quadrantes da sociedade civil. Foi criado durante esta legislatura, em junho de 2018, mas reuniu-se pela primeira vez em setembro de 2019, tendo sido presidido pelo economista e presidente da comissão executiva do Novo Banco Açores Gualter Furtado, que cessou funções agora, com o término da atividade parlamentar desta legislatura.

A menos de um mês das eleições legislativas regionais, que decorrem em 25 de outubro, a Lusa falou com o economista, bem como com os dirigentes das principais intersindicais, a UGT e a CGTP, para perceber quais são os problemas que esperam ver combatidos nos próximos quatro anos.

Gualter Furtado fez um levantamento daqueles que considera serem os problemas estruturais da região, “temas que estiveram sempre presentes na agenda do CESA neste último ano e meio”, e começou por apontar para os problemas demográficos.

“A maioria das ilhas dos Açores está a perder população. Isto pode pôr em causa a sustentabilidade da própria região autónoma. O saldo natural em todas as ilhas, com exceção da ilha de São Miguel, é negativo, isto é, todos os anos morre mais gente do que aquela que nasce. Depois, não é acompanhado por um saldo migratório favorável, não compensa esse saldo natural negativo. Em correlação, temos também o problema de envelhecimento da população”, refere.

Para esse problema, sugere, não só a melhoria das acessibilidades, mas a criação, em todas as ilhas, de “soluções informáticas e de digitalização, que ajudam a colocar os Açores no centro do mundo”.

O economista lembra ainda que o decréscimo demográfico “casa com outro fenómeno, que é a questão dos recursos humanos”, afirmando que “o ‘boom’ a que se assistiu na área do turismo” revelou que os Açores não tinham “recursos humanos qualificados nem suficientes para sustentar o desenvolvimento” que se verificou, um fator que é “transversal a todas as ilhas, mas é pior nas ilhas mais pequenas”.

Também o dirigente da UGT Francisco Pimentel menciona um “problema de desertificação grave em ilhas como a Graciosa, São Jorge e Flores”, e defende a necessidade de “criar um desenvolvimento sustentável e qualificado nos Açores”, já que “só assim é que se pode fixar jovens, fixar pessoas”.

Para isso, vai ser preciso “colocar os meios financeiros e avultados que a região vai ter [no próximo quadro comunitário], e que, se calhar, é das últimas oportunidades, e fixar esses meios naquilo que são as prioridades e as capacidades endógenas de cada ilha”, considera o sindicalista.

Esse investimento deve ter uma “visão complementar das ilhas”, que deve “evitar a concorrência entre elas, numa perspetiva de complementaridade”, afirma Francisco Pimentel, defendendo uma possível “diferenciação fiscal, para permitir a fixação”, nas ilhas mais desertificadas.

Outro dos problemas estruturais que preocupou o Conselho Económico e Social dos Açores foi a pobreza.

A “Região Autónoma dos Açores é a região do país com a taxa bruta de pobreza mais elevada” e é, “simultaneamente, a região com taxas de abandono escolar mais elevadas”, lembra Gualter Furtado. “Isso é explosivo”, vaticina.

“Tem-se procurado resolver isso, e bem, julgo, no curto prazo, através do Rendimento Social de Inserção, apoios ao rendimento das famílias mais desfavorecidas, medidas complementares aos abonos, medidas específicas para as famílias mais pobres, distribuição de cabazes. Tudo isso é muito importante para minorar esses problemas de pobreza. Mas, não haja dúvidas, a pobreza é um problema estrutural e sem educação a gente não vai lá”, concretiza o economista.

Já o dirigente máximo da CGTP nos Açores, João Decq Mota, acredita que “é necessário valorizar o trabalho que é hoje central no desenvolvimento, aumentar os salários, promover o emprego e erradicar a precariedade”.

O sindicalista defende que “uma política mais justa e que possa fazer com que a Região Autónoma dos Açores se desenvolva e crie maior riqueza” passa também por “reforçar o serviço público e as funções sociais do Estado”.

“A CGTP Açores tem o entendimento de que a autonomia que existe é suficiente para que se possa legislar na região em questões fundamentais para o trabalho e para maior justiça social” e defende medidas como o reforço do acréscimo regional ao salário mínimo e o “combate ao falso trabalho independente”.

Para Gualter Furtado, “era preciso que o povo açoriano se envolvesse mais nas soluções das nossas nove ilhas” e, por isso, pede que, no dia 25 de outubro, os açorianos não se abstenham.

Ambiente necessita de regulação e de fiscalização “credíveis”

Os Açores carecem na área do Ambiente de sistemas de regulação e de fiscalização “credíveis”, apesar de terem evoluído “muito significativamente” em matéria legislativa, dizem associações ambientalistas.

“Nas últimas décadas, tem-se evoluído muito significativamente em matéria legislativa na área do ambiente”, mas, “no entanto, carece-se de sistemas de regulação e de fiscalização credíveis”, defendeu o presidente da associação ecológica Amigos dos Açores, Diogo Caetano, em declarações à agência Lusa.

O ambientalista falava a propósito da próxima legislatura, que vai emanar das eleições legislativas de 25 de outubro.

Para Diogo Caetano, é importante “valorizar um sistema de gestão territorial e ambiental que esteja assente numa visão política a médio longo prazo e não assente em legislaturas de quatro anos, com uma governança adequada ao contexto”.

“Numa região que se orgulha de rótulos ambientais e turísticos reconhecidos internacionalmente, necessitamos de uma governança mais efetiva, com uma política ambiental mais integrada, envolvendo a participação dos cidadãos, e não medidas muitas vezes avulsas ou discricionárias que podem ser facilmente confundidas como propaganda. Mais que nunca, nesta era da sociedade de informação globalizada, já não basta parecer”, declara Diogo Caetano.

O ambientalista aponta que “um dos aspetos mais negativos “da ação do atual executivo regional, socialista, “tem sido o apoio do Governo Regional à construção de uma incineradora na ilha de São Miguel, que já se percebeu ser, para além das questões significativas ambientais, desajustada à escala populacional e ao arrepio da vanguarda das políticas de gestão de resíduos europeias, que se deveria primar por integrar”.

Diogo Caetano identifica ainda como aspetos negativos a “falta de investimento na criação de meios para a dispersão dos turistas ao longo do território das ilhas” e a “tentativa de melhorar miradouros, muitas das vezes com propostas desajustadas ao contexto local, como aconteceu recentemente na Lagoa do Fogo”.

Para o responsável dos Amigos dos Açores, “têm sido tomadas boas decisões, como a elaboração dos planos de gestão das áreas protegidas, que estavam legalmente previstos há mais de 10 anos e, por isso, peca por ser de decisão tardia, bem como na evolução na gestão das áreas marinhas protegidas ou a criação do sistema de cadastro, que poderá potenciar uma melhor gestão territorial”.

Questionado sobre o que espera da próxima legislatura nos Açores em termos ambientais, Diogo Caetano afirma que “não há mais tempo para colocar o foco em galardões sem que os mesmos resultem de mudanças significativas ao nível de políticas ambientais que se efetivem ao nível do cidadão”.

Para o ecologista, os açorianos “para se capacitarem, necessitam de maiores e melhores meios de participação pública”, sendo “urgente que os políticos percam o medo e reinventem a participação pública para prestações efetivas e eficazes por parte dos cidadãos, do mesmo modo que se reinventam na procura da confiança pelo voto a cada ciclo eleitoral”.

Também em declarações à Lusa, Rui Coutinho, da direção do Núcleo de São Miguel da Associação Nacional de Conservação da Natureza Quercus, refere que, “nos últimos vinte anos, assistiu-se à elaboração de um conjunto de instrumentos de gestão territorial, abrangendo áreas tão diversas como o ordenamento do território – plano regional do ordenamento do território, planos municipais de ordenamento do território, plano de recursos hídricos, plano regional do turismo, planos de gestão de parques naturais, etc”.

“Alguns destes instrumentos já foram alvo de revisões e respetivas atualizações. Não obstante, uma das ferramentas mais importantes para a avaliação destes planos, e que tem sido descurada, consiste na sua monitorização. Embora esta medida emane da própria legislação e seja desenvolvida pelas entidades competentes, penso que deveria merecer maior atenção, ser dotada dos meios humanos adequados à sua consecução e acompanhada por entidades independentes, no decurso da sua realização”, afirma o dirigente.

Apesar de considerar que “há muito trabalho meritório desenvolvido na área do ambiente”, Rui Coutinho afirma que não pode “deixar passar em claro a continuada e conveniente atitude do ‘nim’ no que se refere à vetusta, triste e sempre presente estória da incineradora que se pretende construir na ilha de São Miguel”.

Na próxima legislatura, o responsável da Quercus refere que, “como cidadãos, deve-se exigir o cumprimento das políticas conducentes ao verdadeiro desenvolvimento sustentável dos Açores” e não “esquecer a obrigação de escrutinar exaustivamente o desempenho de quem governa”.

Agricultores reivindicam futuras verbas europeias para o setor

O presidente da Federação Agrícola dos Açores (FAA), Jorge Rita, disse não aceitar que as verbas do próximo quadro comunitário de apoio não sejam também destinadas à agricultura, salientando que o rendimento dos agricultores continua “em baixa”.

“Não vou aceitar que ninguém na Região Autónoma dos Açores continue a dizer que as verbas que vêm da União Europeia só são para a saúde e educação”, declarou Jorge Rita à agência Lusa, a propósito das prioridades para o setor na próxima legislatura, tendo em conta as eleições regionais agendadas para 25 de outubro.

O presidente da FAA salientou que os fundos do “próximo quadro comunitário de apoio” e as “verbas adicionais” da União Europeia em resposta à covid-19 têm de ser aplicadas de forma “cirúrgica”.

“Ser cirúrgico é apostar bem e apostar bem é apostar naqueles que são os tecidos empresariais da região. Obviamente que a agricultura, todos nós sabemos, estará na primeira linha da frente”, afirmou.

Ainda sobre os fundos europeus, Jorge Rita considerou que é preciso apoiar “toda a economia” da região, para evitar um “afundanço total” nos próximos anos.

Segundo disse, nos últimos quatro anos existiu um crescimento “generalizado” na agricultura, que abrangeu as áreas do leite, da carne e das produções frutícolas e hortícolas.

“Toda a produção continuou a crescer, mesmo no caso do leite com muitas imposições e restrições para baixar a própria produção”, assinalou.

Em 2019, a indústria de laticínios nos Açores faturou cerca de 307 milhões de euros (aumento de 1,4% face a 2018), tendo sido produzidas 126 mil toneladas de leite (menos 12,7% do que em 2018) e 34 mil toneladas de queijo (mais 9,5% comparativamente a 2018).

Jorge Rita destacou que a pecuária é a “base da agricultura da região”, o setor com a “maior importância” na economia dos Açores.

“O setor que ainda está mais bem posicionado na economia da região, na sustentabilidade da economia, na sustentabilidade do emprego, na resiliência, no bem-estar das famílias e das pessoas, este setor é só um neste momento: é o da agricultura”, afirmou.

Apesar de considerar que existiram “situações positivas” na atuação do Governo Regional na última legislatura – como o “investimento nos matadouros” –, o representante dos agricultores disse que a região ainda “não deu o salto ao nível da valorização” dos produtos.

Jorge Rita considerou que o “grande problema” do setor está relacionado com o “rendimento dos agricultores”, devido às “baixas no preço do leite” e à falta de investimento na “valorização dos produtos”.

“Quando somos confrontados com a situação atual em que os rendimentos dos agricultores de uma forma transversal estão em baixa, como toda a gente sabe, não podemos considerar que a atuação do Governo seja totalmente positiva”, afirmou.

Sobre a diversificação agrícola, Jorge Rita salientou que as “produções biológicas são para nichos de mercado” e que os agentes políticos “não podem ser demagogos” e “pensar que a região vai produzir tudo o que produzia há 30 ou 40 anos”.

Essa produção, disse, já não é possível devido à “falta de mão de obra” e “à qualidade dos solos”, salientando que foi a pecuária que permitiu um “grande crescimento” económico à região: “Quando uma equipa é boa, não se muda”, disse, referindo-se à aposta na pecuária e no setor leiteiro.

O presidente da FAA disse também “lamentar profundamente” o que diz ser a “falta de reconhecimento aos agricultores”, que durante a pandemia da covid-19 “nunca pararam de trabalhar”.

“Tem-se visto muito isso nessa campanha [eleitoral]. Vê-se o reconhecimento aos enfermeiros, vê-se o reconhecimento para toda a gente. Não há o devido reconhecimento os agricultores, que todos os dias trabalharam sem qualquer tipo de proteção nem rede por baixo”, afirmou.

Nos últimos cinco anos, a fruticultura nos Açores cresceu 15%, segundo disse o secretário da Agricultura e Floresta, João Ponte, na semana passada, na apresentação do Plano Regional de Desenvolvimento da Fruticultura.

O mês passado, João Ponte avançou que 25% dos jovens que entraram no setor agrícola na atual legislatura foram afetos à área da “diversificação” agrícola (floricultura, horticultura, fruticultura, viticultura).

Segundo dados da Pordata, referentes a 2019, uma em cada quatro empresas nos Açores são do setor primário (agricultura, produção animal, caça, florestas e pescas).