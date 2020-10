Esta é uma daquelas listas que nunca estará completa: as regras dos comités dos Prémios Nobel dizem que a entidade dos nomeados só podem ser revelados ao fim de meio século. E, apesar de algumas nomeações se tornarem conhecidas após o anúncio de quem as sugere, os decisores finais fecham-se em copas sobre que personalidades estiveram em cima da mesa.

A entrada dos Prémios Nobel para este ano começa na segunda-feira, prolonga-se até sexta-feira e, depois da pausa para o fim de semana, termina finalmente a 12 de outubro com o Prémio para as Ciências Económicas. Não se sabe quem vai ganhar, nem sequer o nome de todas as pessoas que podem estar habilitadas a fazê-lo. Mas há condições para recuar cinco décadas e revelar quem no passado português chegou a ser considerado.

Portugal venceu dois Prémios Nobel até este momento: um Nobel da Medicina em 1927, entregue a Egas Moniz pelo desenvolvimento da angiografia cerebral; e um Nobel da Literatura em 1998, este conquistado por José Saramago graças a obras como “Ensaio Sobre a Cegueira” ou “O Evangelho Segundo Jesus Cristo”. Outros 10 portugueses estiveram perto de viver o mesmo destino. Será que a lista de vencedores se adensa este ano?

Veja todas as nomeações portugueses confirmadas pelos comités do Prémio Nobel na fotogaleria.