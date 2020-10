O jogo foi difícil, só ficou resolvido nos últimos 10 minutos, Jardel saiu lesionado e, talvez por isso, a mentalidade com que o Benfica deixou o Estádio da Luz este domingo não foi totalmente positiva. Certo é que, com a vitória frente ao Farense garantida com dois golos de Seferovic, a equipa de Jorge Jesus acabou por atingir uma série de registos positivos — para além da liderança isolada da Primeira Liga, depois da derrota do FC Porto e do empate do Santa Clara.

Ora, antes de tudo o resto, o Benfica venceu os três primeiros jogos do Campeonato, algo que não acontecia desde 2017/18. Depois, chegou aos 10 golos marcados nestas três jornadas, o melhor registo desde 2012/13, quando ainda era Jorge Jesus o treinador encarnado. Por fim, o Benfica é agora a única equipa da Liga só com vitórias. Em oposição, nunca nas últimas três épocas um guarda-redes encarnado tinha feito as sete defesas que Vlachodimos fez este domingo — o que acaba por explicar, em certa medida, a mentalidade não totalmente positiva com que o Benfica saiu do Estádio da Luz.

Na flash interview, Jorge Jesus reconheceu que a exibição não foi globalmente perfeita e explicou novamente que o plantel precisa de mais um central — precisamente porque Jardel saiu lesionado na segunda parte e ainda não é conhecida a extensão do problema do jogador brasileiro. “O objetivo foi atingido, alcançado. Fizemos três golos, sofremos dois que não podíamos sofrer. Uma equipa em casa, com todo o respeito que temos pelo Farense, não pode sofrer dois golos. Hoje não fomos uma equipa tão consistente. Taticamente não fomos disciplinados, principalmente sem bola. Não conseguimos segurar os três jogadores do meio-campo do Farense. De qualquer forma, chegámos ao intervalo a ganhar. Falámos no balneário, expliquei-lhes o que corria mal. Tivemos um período de desequilíbrio após o golo deles. Depois, conseguimos reerguer-nos e chegámos aos 3-1 já a dominar o jogo completamente. A equipa entrou um pouco ansiosa. É um sinal do que é esta equipa e do que aconteceu o ano passado. Agora, tenho de lhes dar qualidade técnica, mas também o que é jogar com pressão, num clube que tem de ganhar sempre. Tens de ter uma mentalidade forte porque a exigência é sempre alta”, começou por dizer o treinador encarnado.

7 defesas de Vlachodimos: igualado o maior registo do guarda-redes do Benfica desde que joga na Liga????????:

➡7 Gil Vicente (2019/20, fora), FARENSE ????

➡6 SC Braga (2019/20, casa), FC Porto (2018/19, fora) pic.twitter.com/NDnuzzVRsK — playmakerstats (@playmaker_PT) October 4, 2020

“Este jogo deu também a indicação do porquê de querer mais um central. Espero que consigamos trazer um central até fechar o mercado. Quero um central que venha fazer a diferença. Ter mais um central, isso não preciso. Fico com os que temos”, adiantou depois Jesus, que garantiu que o lance do segundo golo do Farense, já nos descontos, é “um sinal evidente de cansaço” de Otamendi, que se estreou pelo Benfica e logo no onze inicial.

Já Seferovic, que saltou do banco para marcar duas vezes e garantir a vitória encarnada, explicou que o plantel está “junto”. “Quem entra e quem joga. Foi importante para mim entrar e marcar os dois golos”, disse o suíço, que justificou depois que dedicou o primeiro golo a Waldschmidt porque tinha dito ao alemão que seria ele a marcar. “Disse-lhe que ia marcar, mas acabei por ser eu. É um bom amigo, jogámos no Eintracht Frankfurt juntos”, contou Seferovic, elogiando Darwin em seguida para acrescentar “da próxima vez” terá de ser o suíço a assistir o uruguaio.