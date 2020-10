Em atualização

Foi um filme com algumas semelhanças ao que Taremi protagonizou quando trocou o Rio Ave pelo FC Porto mas que em vez de dois dias acabou por durar cerca de duas semanas: Toni Martínez, avançado espanhol do Famalicão há muito apontado ao Dragão nesta janela de transferências, foi oficializado nos azuis e brancos num domingo que está a ser marcado pelas saídas (ainda não confirmadas neste caso) de Danilo, Alex Telles e Zé Luís.

Toni Martínez, avançado formado no Valencia que rumou depois a Inglaterra com passagens por West Ham e Oxford United antes de voltar a Espanha, onde jogou no Valladolid e no Lugo, é o sexto reforço confirmado pelos dragões para a presente temporada, curiosamente o quinto recrutado na Primeira Liga depois de Cláudio Ramos (Tondela), Carraça (Boavista), Zaidu (Santa Clara) e Taremi (Rio Ave) – Evanilson, o outro avançado recrutado pelos azuis e brancos este verão, foi a única exceção, chegando dos brasileiros do Fluminense.